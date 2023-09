Dirk Rath wird neuer Enzenreither Bürgermeister

Ursprünglich wollte Franz Antoni nur kurz im Amt bleiben. Geworden sind daraus mehr als drei Jahrzehnte. Bei der kommenden Gemeinderatswahl wird der Langzeitbürgermeister aber nicht mehr für die SPÖ antreten und sich auch politisch zur Ruhe setzen. Beim Parteitag am vergangenen Dienstag im Kulturhaus wurde Parteiobmann Dirk Rath zu seinem Nachfolger bestellt.

Antoni zog Bilanz

Im Beisein von Rupert Dworak und zahlreichen Parteimitgliedern ließ Antoni dann noch kurz die 32 Jahre als Bürgermeister Revue passieren. „Ich wollte zuerst nur für 2 1/2 Jahre im Amt bleiben. Dann kam die Wahl und wir haben zwei Mandate gewonnen und der Rest ist Geschichte“, erinnert sich Antoni. „Wir wollten etwas weiter bringen und sind immer mit Augenmaß vorgegangen“, so Antoni, der nicht ohne Stolz betonte, dass in den vergangenen drei Jahrzehnten viel passiert ist. Investiert wurde unter anderem in die Schule, Kindergarten, die Kultur und auch in den Hochwasserschutz. „Jetzt ist es an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen“, begründet Antoni seinen Rückzug.

Auch Vizebürgermeister Luis Lechner hört auf

Gemeinsam mit Antoni hört auch der bisherige Vizebürgermeister Luis Lechner auf. In seine Fußstapfen tritt Johann Haiden. Die Wahl findet bei der Gemeinderatssitzung im November statt. Sowohl Dirk Rath wie auch Rupert Dworak nutzten die Gelegenheit, um sich bei Franz Antoni für seinen Einsatz und sein Engagement zu bedanken. „Man müsste eigentlich den Antrag stellen, Enzenreith auf „Sankt Antoni“ umbennen“, so Dworak augenzwinkernd. Und betonte, dass es sich bei Enzenreith um eine wahre Vorzeigegemeinde handelt. „Ich nehme die Wahl mit Demut und Wertschätzung an“, freute sich auch Dirk Rath über seine Wahl und dass die Partei zu 100 Prozent hinter ihm steht. Er wurde, wie auch Johann Haiden, einstimmig gewählt.