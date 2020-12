Viele Stunden an ehrenamtlicher Arbeit investiert Karl Tisch Jahr für Jahr in die Sanierung von Steigen auf dem Schneeberg. Umso verärgerter ist der Schneebergdörfler Bergretter und Buchautor darüber, dass genau dort immer wieder Wegweiser und Hinweisschilder verschwinden. Ein Phänomen, das er vor allem in letzter Zeit vermehrt beobachtet. Alleine in den vergangenen zwei Jahren seien an die 40 solcher Tafeln weggekommen, rechnet Tisch vor.

Seit den beiden corona-bedingten Lockdowns würden mehr und mehr Menschen in die Natur drängen, „trotzdem sollten sich alle an die Regeln halten, denn die Natur ist für alle da“, appelliert Tisch, für den durch die Diebstähle nicht nur erheblicher Mehraufwand anfällt: „Diese wichtigen Tafeln gehören auf den Berg, wo sie für Wanderer und Bergsteiger eine wichtige Unterstützung zur Orientierung bieten!“ Verärgert zeigt sich Tisch auch darüber, dass sich auf dem Berg vermehrt Müll ansammelt: Von benützten Taschentüchern, Jausensackerln bis hin zum Mund-Nasen-Schutz und sogar Exkrementen sei alles dabei, so Tisch, der sich – in Absprache mit dem Wegeerhalter, dem ÖTK – der Steigsanierung widmet. Sein Vorschlag: „Künftig werden wir wohl Taferln mit zwei Halterungen verwenden, damit sie besser befestigt sind.“

privat

Auch Matthias Cernusca, Landesleiter der Bergrettung Niederösterreich/Wien, äußert sich im NÖN-Gespräch besorgt über die Situation: „Solche Tafeln zu entwenden ist mit Sicherheit kein Lausbubenstreich, sondern ein Straftatbestand.“ Denn wenn sich Bergsteiger oder Wanderer nicht mehr orientieren können, komme die Bergrettung zum Handkuss. „Generell wird bei vielen die Tourenplanung immer schlechter. Man braucht eine gescheite analoge Karte, ,Google Maps‘ reicht nicht“, so Cernuscas Appell.