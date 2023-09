Rätselraten um angekündigten Rückzug von Neunkirchner SPÖ-Stadtrat

In der Vorwoche waren erste Unstimmigkeiten innerhalb der SPÖ an die Öffentlichkeit durchgesickert: Am Montagabend könnte SPÖ-Stadtrat Kurt Ebruster nun in einer Stadtparteisitzung Nägel mit Köpfen machen und seinen im Vorfeld angekündigten Rückzug vollziehen: „Ich bin nicht amtsmüde, aber ich möchte einige Fronten geklärt wissen“, so Ebrusters kryptische Antwort auf Nachfrage der NÖN.

Denn sein Stadtratskollege und Klubobmann Günther Kautz hätte die Angelegenheit anders verstanden: „Ebruster hat angekündigt, dass er sich aus sämtlichen politischen Funktionen zurückziehen wird. Es gab Unstimmigkeiten in der Klubklausur, aber man darf auch nicht immer zart besaitet sein und glauben, dass man nur Freunde innerhalb der Partei hat. Lagerbildung gibt es in jeder Partei“, spricht er indirekt das Problem der Differenzen an.

Licht ins Dunkel versucht SPÖ-Stadtparteivorsitzende und Stadträtin Andrea Kahofer zu bringen: „Er wird sich nur von seiner Funktion als Parteiobmann-Stellvertreter, die er gemeinsam mit Günther Kautz bekleidet, zurückziehen, die Ämter als Mandatar aber weiterhin ausüben. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen!“

Man darf also gespannt sein auf die Montagssitzung, wo offenbar noch einiger Klartext gesprochen werden muss.