Mit der Gebührenerhöhung von Hort- und Essensbeiträgen bringt die ÖVP Ternitz ein Thema auf den Tisch, das eigentlich schon in der letzten Gemeinderatssitzung am 14. Dezember beschlossen wurde. Die Volkspartei, die damals dagegen stimmte, kämpft darum, dass die Erhöhung wieder zurückgenommen wird. In den Reihen der SPÖ kann man die Kritik nicht verstehen.

Michaela Gruber, Obfrau des NÖAAB Ternitz. ÖVP

„Als alleinerziehende Mutter und Obfrau des NÖAAB stehe ich einer Erhöhung erwähnter Beiträge kritisch gegenüber. Gerade in solchen Zeiten sollte man berufstätige Eltern unterstützen. Ich wünsche mir, dass Familien mehr in den Mittelpunkt gestellt und besser gefördert werden. Denn die Kinder sind unsere Zukunft!“, lautet die Kritik von ÖVP-Mitglied und NÖAAB-Obfrau Michaela Gruber. So müsste man für ein Kind in der Mittelschule, das sowohl in der Schule ist als auch den Hort besucht, im Jahr um 2.150 Euro mehr bezahlen. Bei zwei Kindern, unter Berücksichtigung der Geschwisterermäßigung, wären das laut ÖVP dann schon 4.000 Euro mehr im Jahr. Außerdem stößt es der Volkspartei sauer auf, dass die Eltern noch vor dem Beschluss der Erhöhung über diese schriftlich informiert worden seien. „Es stand in dem Brief, dass es schon beschlossen wurde“, so ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer.

SPÖ-Stadträtin Andrea Reisenbauer. SPÖ

Seitens der SPÖ und der zuständigen Stadträtin Andrea Reisenbauer weist man die Kritik hingegen zurück: „Die Erhöhung wurde von den Verantwortlichen der Gemeinde sicherlich erst nach dem Beschluss im Gemeinderat kommuniziert!“ Außerdem wären die Hortgebühren im landesweiten Vergleich sehr günstig. Bezüglich der Essensbeiträge meint Reisenbauer: „Es kann ja nicht so sein, dass die öffentliche Hand für das Essen der Hortkinder aufkommt. Diese Kinder müssten ja auch zu Hause verköstigt werden.“ Für Alleinverdiener und Familien mit geringen Einkommen gäbe es zudem Förderungen, meint sie.