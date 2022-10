Bezirk Neunkirchen: FPÖ-Kritik an Corona-Tests in Schule

Gleich mehrere positive Coronafälle tauchten zuletzt in der ersten Klasse einer Volksschule im Pittental auf. Die Schulleitung beschloss – in Absprache mit der Bildungsdirektion –, die Kinder wieder eine Woche lang (die Frist endete am Dienstag) zu testen. Was prompt für Kritik aus den Reihen der Freiheitlichen sorgte.

„Die ÖVP hat nach zwei Jahren Schikanen, Freiheits- und Bildungsentzug der Kinder immer noch nicht genug“

Jürgen Handler

Als „Corona-Wahnsinn 2.0“ betitelte Bezirksparteichef und Abgeordneter Jürgen Handler die Maßnahme. „Die ÖVP hat nach zwei Jahren Schikanen, Freiheits- und Bildungsentzug der Kinder immer noch nicht genug“, poltert der Abgeordnete, der in Scheiblingkirchen-Thernberg auch Gemeinderat ist. Dass die Kinder der ersten Klasse wieder getestet wurden, beurteilt er als „total daneben“.

Seitens der Bildungsdirektion wurde der Schritt, die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang zu testen, vollkommen unterstützt, wie Schulqualitätsmanager Michael Dollischal gegenüber der NÖN Neunkirchen betont: „Es ist eine notwendige Maßnahme, weil es dort bei den Lehrkräften und in der betroffenen Klasse zu mehreren Coronafällen gekommen ist.“ Die Aufregung ist für ihn nicht nachvollziehbar, denn hier gehe es um die Vorbeugung zur Vermeidung von Corona-Clustern.

Die Tests wurden auf Basis der aktuellen Corona-Schulverordnung angeordnet, die besagt, dass bei erhöhten Fallzahlen getestet werden kann.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.