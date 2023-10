Würflach: Volksbefragung soll über Neubau der Schule entscheiden

Die Gemeinde Würflach betritt politisches Neuland. Erstmals soll in der 1.600-Seelen-Gemeinde eine Volksbefragung stattfinden - voraussichtlich im Jänner des kommenden Jahres.

Thema der Befragung soll der Neubau der Volksschule am Gelände des früheren Freibades sein - denn trotz des 2018 einstimmig gefassten Grundsatzbeschlusses sind sich die im Gemeinderat vertretenen Parteien ÖVP, Bürgerliste „Gemeinsam für Würflach“ und SPÖ über die Umsetzung uneinig. In einer (nicht öffentlichen) Besprechung habe man sich daher gestern, Donnerstag, auf die Abhaltung einer Befragung verständigt, sagt Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) - obwohl seine Partei den Neubau theoretisch auch alleine beschließen könnte. „So wie es jetzt aber aussieht, wären zwei Fraktionen komplett dagegen. Meine Meinung ist, dass das Projekt mit einer breiteren Mehrheit beschlossen werden sollte!“

Bürgerliste kritisiert Standort und Kosten

Geschäftsführender Gemeinderat Roland Reiter, Sprecher der Bürgerliste (sie besetzt im Gemeinderat fünf Mandate) führt zwei wesentliche Kritikpunkte an: neben dem geplanten Standort missfallen ihm die mit rund acht Millionen Euro bezifferten Kosten. „Die Gemeinde ist verschuldet und meiner Meinung nach werden die Gesamtkosten in den zweistelligen Millionenbetrag gehen. Das können wir uns nicht leisten!“ Außerdem sei er „strikt“ gegen „einen Neubau in grüner Wiese“, wie er ausführt. Die Optimallösung: ein Um- und Zubau der bestehenden Volksschule, „und das um deutlich billigeres Geld“, so der Listensprecher.

Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP). Foto: Archiv

Für Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) ist das keine Option. Während Reiter davon spricht, dass eine Adaptierung der bestehenden Schule nie geprüft worden sei, verweist der Ortschef auf die Schlussfolgerung eines Bausachverständigen des Landes. Dieser habe 2018 gemeint, dass ein Um- und Zubau am derzeitigen Schulgelände „nicht sinnvoll“ sei. „Weil die Vorgaben nicht erfüllt werden können. Und angesichts davon wäre das ohne zusätzlichen Grund auch nicht machbar“, argumentiert Woltron. Kindergarten- und Schulbehörden seien außerdem schon 2013 zu dem Schluss gekommen, „dass ein Neubau bewilligt werden würde, da die Schule nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht“, so der Bürgermeister.

Genaue Fragestellung wird noch ausgearbeitet

Die Fragestellung im Wortlaut sowie der Termin der Befragung stehen noch nicht fest. Für Reiter ist aber klar, dass „gefragt werden muss, ob die Bevölkerung einen Neubau auf dem derzeitigen Gelände haben möchte oder nicht“. Ortschef Woltron will im Vorfeld in die Informationsoffensive gehen: „Trotz massiven Bemühens müssen wir noch mehr informieren, denn zum Teil kursieren falsche Zahlen herum, teilweise ist auch zu wenig bekannt.“ Dass man mit gut acht Millionen Euro das Auslangen finden werde, glaubt Woltron jedenfalls: „Wir haben das von drei unabhängigen Leuten prüfen lassen, diese acht Millionen Euro sind viel, aber für ein Projekt dieser Größenordnung vertretbar und letztlich auch mit dem Land abgesprochen.“

Roland Reiter, Sprecher der Bürgerliste. Foto: privat

Protest gegen die Neubaupläne haben unterdessen auch einige Anrainerinnen und Anrainer eingelegt und eine Unterschriftenaktion an den Bürgermeister übergeben. Sie äußern etwa Bedenken, was das Verkehrsaufkommen betrifft. Woltron versucht zu beruhigen: „Wir werden natürlich ein Verkehrskonzept machen und Experten sowie Anrainer einbinden.“ Darauf verweist Woltron auch in einem Schreiben an die betroffenen Haushalte. Dass er in diesem Rahmen davon spricht, dass die Gemeinde von der Landesregierung „den Auftrag erhalten“ habe, eine neue Schule zu errichten, stößt wiederum Reiter auf: „Weil das eine Lüge ist. Das Land hat die Gemeinde nie beauftragt. Wir alle halten uns an die Spielregeln, der Bürgermeister sollte das auch tun.“

Ebendieser verteidigt sich, nochmals von der NÖN darauf angesprochen: „Man kann jetzt darüber streiten, ob wir ,beauftragt' oder ,aufgefordert' wurden, aber das Land hat zugesagt, einen Neubau zu bewilligen, da ein Um- oder Ausbau nicht sinnvoll ist.“ Den Vorwurf der Lüge weist er daher zurück: „Das ist überdies eine sehr starke Wortwahl!“

Gemeinderat muss Befragung beschließen

Nachdem Bürgerliste und SPÖ einen Antrag zur Abhaltung einer Gemeinderatssitzung gestellt haben, muss das Ortsparlament innerhalb der nächsten 14 Tage zu dem Thema zusammenkommen. Letztlich muss der Gemeinderat dann auch noch beschließen, tatsächlich eine Befragung abzuhalten. Ob das Ergebnis dieser dann bindend sein wird oder nicht, ist noch nicht geklärt - Woltron will dies noch abklären, Reiter hält dies aufgrund finanzieller Hürden für nicht möglich. Für den Bürgermeister ist aber klar: „Mein Zugang ist, dass wir uns daran halten, was uns die Bevölkerung sagt!“

Anmerkung: Eine Stellungnahme von SPÖ-Gemeinderat Christian Schwendinger zu dem Thema wird bei Einlagen nachgereicht.