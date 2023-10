Geteilte Meinungen über Begegnungszone in Gloggnitz

Der Stadt stehen emotionale Monate bevor. Die von der Gemeinde vorgestellte Idee für eine Begegnungszone im Bereich der Hauptstraße vom Dr.-Karl-Renner-Platz in Richtung „Dirnbacherkurve“ spaltet die Bevölkerung.

Nachdem die Wirtschaftstreibenden des betroffenen Straßenzuges zuvor informiert worden waren, gab es am vergangenen Donnerstag einen ersten Informationsabend. An die hundert Interessierten nutzten die Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu erhalten. „Es ist nichts beschlossen. Nichts ist fix, wir wollen die Bevölkerung einbinden“, stellte Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „WfG“) zu Beginn klar.

Mit Ulrich Leth und Harald Frey vom Institut für Verkehrswissenschaften an der TU Wien präsentierten dann zwei Experten eine Bestandsanalyse. „Sie wohnen hier, es betrifft Sie in ihren täglichen Situationen“, so die Fachleute unisono. Beide unterstrichen Vorteile, die sich aus ihrer Sicht ergeben würden – wie etwa eine erhöhte gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer sowie eine höhere Einkaufsfrequenz durch eine längere Verweildauer. „Die Brieftasche geht zu Fuß“, so Harald Frey.

Allerdings gestand man auch ein, dass jede Gemeinde unterschiedlich sei. Und hier sehen viele ein Problem, wird Gloggnitz doch oft als Durchzugsgemeinde tituliert. Während Anrainer der Prägasse ebendort mehr Durchzugsverkehr befürchten, kam der Einwand der Wirtschaft, dass viele dann die Stadt meiden und ihre Einkäufe woanders erledigen würden. „Gloggnitz ist dafür der falsche Ort“, so eine kritische Meldung aus dem Publikum.

ÖVP-Stadtrat und Stadtmarketing-Chef Ferdinand Griessner. Foto: Gerhard Brandtner

Ferdinand Griessner, sowohl ÖVP-Stadtrat als auch Chef des Stadtmarketingvereins, ließ wissen, dass die Stimmung der Wirtschaftstreibenden in der Hauptstraße für das Projekt „eher negativ“ sei: „Mit Gewalt reinpressen wird nicht funktionieren“, so seine Warnung. Bürgermeisterin Gölles betonte wiederum, dass es vor allem um die Wirtschaft und deren Belebung gehe. „Anlässlich des Beitritts zur Stadterneuerung kam man parteiübergreifend zur Ansicht, im Kernbereich der Stadt über eine Belebungszone nachzudenken. Und was passiert, wenn wir nichts machen?“, so die Frage des Stadtoberhauptes in die Runde.

Einig war man sich, dass es noch viel Diskussionsbedarf gibt, bevor überhaupt mit der Grobplanung gestartet werden kann. „Es werden alle Bedenken und Anregungen darin eingearbeitet. Sollte das Projekt auf überwiegende Ablehnung stoßen, wird es natürlich nicht gegen den Wunsch der Bevölkerung weiter verfolgt“, versprach Gölles. Im Frühjahr 2024 ist laut dem Stadtoberhaupt mit der Präsentation des Grobkonzeptes zu rechnen. Schneller soll das bereits länger geforderte Lkw-Fahrverbot kommen. „Dieses ist schon beantragt“, informierte die Stadtchefin.