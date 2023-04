Neunkirchen arbeitet an eigenem Jugendraum

Hinter den Kulissen wird bereits seit einigen Monaten intensiv gearbeitet und nun sollen auch jene, um die es eigentlich geht, offiziell mitreden können: Neunkirchens Jugend ist am Dienstag, 11. April, ab 17 Uhr zur großen Podiumsdiskussion in den Festsaal der Hauptschule geladen, bei der die Schaffung eines Jugendraums oder im besten Fall gar Jugendzentrums im Mittelpunkt steht.

„Als zertifizierte familienfreundliche Gemeinde ist es mir ein großes Anliegen, dass wir auch diesbezüglich ein Angebot für die Jugend schaffen“, erklärt ÖVP-Stadtrat Thomas Berger die Beweggründe für das Vorhaben. Neunkirchen habe mittlerweile eine Größe erreicht, wo man so ein Angebot stellen müsse: „Ein Jugendzentrum ist wahrscheinlich zu groß, aber ein eigener Raum ergibt durchaus Sinn.“ Ähnliche Projekte habe man sich bereits in St. Egyden und Natschbach angesehen, was eine weitere wichtige Frage aufgworfen hat: „Nämlich, ob wir diesen Raum unbegleitet oder begleitet, was bedeutet, dass Erwachsene während der Öffnungszeiten vor Ort sind und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen können, zur Verfügung stellen.“ Das und anderes soll im Rahmen der Veranstaltung am 11. April geklärt werden.

Ein Weg, den auch die SPÖ gutheißt: „Unser Gemeinderat Wolfgang Jahrl bemüht sich ja schon lange um so ein Angebot und wir werden das Vorhaben natürlich unterstützen“, so Klubobmann Günther Kautz. Jahrl hatte ja in der NÖN die Räumlichkeiten des Sporthauses als Örtlichkeit ins Rennen gebracht. Diese würden nach dem Tribünenbau zur Verfügung stehen. Ein Vorschlag, dem Berger nicht abgeneigt ist: „Das muss man sich ansehen, aber es würde auf den ersten Blick durchaus Sinn machen. Die Adresse ist zentral und es gibt auch keine Anrainer in unmittelbarer Umgebung!“

