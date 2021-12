2G-Regel: Schlagabtausch wegen Einladung in Neunkirchen

Die Elternvereinswahl des BG Neunkirchen - an sich eine unspektakuläre Sache, hätte diese nicht zuletzt unter besonderen Umständen erfolgen sollen. Ein Vorhaben, das für einen heftigen schriftlichen Schlagabtausch zwischen FPÖ-Gemeinderätin Regina Danov sowie dem designierten neuen Obmann und Apotheker Lorenz Linsmayer sorgte.

Denn als Ort der Neuwahl, noch vor dem Corona-Lockdown, war ein Gasthaus vorgesehen. Und ein Erscheinen nur unter Einhaltung der 2G-Regeln möglich. „Die Örtlichkeit war schon lange im Vorfeld abgeklärt, weil sich in der Pandemiesituation keine schulfremden Personen in einer Bildungseinrichtung aufhalten sollen“, erklärt Linsmayer im Gespräch mit der NÖN. Allerdings stieß er damit bei Danov auf massiven Widerstand.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Ich wäre tatsächlich gerne gekommen. Leider ist mir dies nicht möglich, weil mir der Zutritt verweigert wird, wogegen ich heftigst protestiere. Es ist ‚Zynismus pur‘ in ein Restaurant einzuladen in dem Wissen, dass die Bundesregierung gut ein Drittel der Bevölkerung einen Eintritt in Restaurants etc. mutwillig verbietet, und damit auch ein Drittel der Eltern – die Sie ja mit Ihrem Elternverein vorgeben zu vertreten - damit mutwillig von der Versammlung ausgeschlossen und somit diskriminiert werden“, so Danov in ihrem Schreiben – und sie legte noch nach: „In einer Zeit, wo ‚jede Laktoseintoleranz‘, ‚jede Diversität-Variante‘ und jede ,andere noch so vermutlich mengenmäßig durchaus vernachlässigbare Gruppe‘ auf ihre Gleichbehandlung und permanent auf ihre Rechte pocht, umso mehr ist es für mich inakzeptabel, eine diskriminierende 2G-Regel auch nur ansatzweise zu akzeptieren, weshalb ich Ihnen leider mitteilen muss, dass eine bedeutende Bildungsanstalt wie das BG/BRG, dessen Elterngemeinschaft Sie ja repräsentieren, sich mit der Unterstützung solcher antidemokratischen Sanktionen keinen Dienst erweist.“

Vorhaltungen, die Linsmayer seinerseits nicht unbeantwortet ließ: „Es ist mir nicht bekannt, dass ,jede Laktoseintoleranz‘, ,jede Diversitäts-Variante‘ – wobei es mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, was Sie unter abstrakter bzw. theoretischer Diversität genau verstehen ,und jede andere, noch so vermutlich mengenmäßig zu vernachlässigende Gruppe‘ – auch ein diskussionswerter Begriff, ab welcher Zahl ist eine Gruppe Ihrer Meinung nach nicht mehr vernachlässigbar? – durch ihr Verhalten zu einer Situation führt, die unserem Land und uns allen als Steuerzahlern große finanzielle Herausforderungen bringt!“

„Kein Recht auf

eigene Fakten“

Wenn er allerdings die Linie ihrer Partei verfolge, entstehe der Eindruck, dass sich deren Maßnahmen gegen die Pandemie in der Verabreichung hoher Dosen an Vitamin C und Zink erschöpfen. „Es ist wissenschaftlich evident, dass mit diesen Maßnahmen alleine unsere Intensivstationen schon im heurigen Frühjahr kollabiert wären. Auch wenn Sie es vermutlich nicht akzeptieren können: Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat ein Recht auf eigene Fakten…“, so Linsmayer. Worte, die Danov als zynisch interpretierte - „ich habe nur in ihrer Art geantwortet“, meint der Angegriffene zu dem Vorwurf.

Übrigens: Die Wahl hat dann doch nicht stattgefunden - der Lockdown machte ihr einen Strich durch die Rechnung.