„Servus TV“ rückt die Bucklige Welt ins Zentrum

Wenn am kommenden Freitag, dem 19. Mai, die neue„Heimatleuchten“-Ausgabe auf „Servus TV“ über die Bildschirme flimmert, haben die Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt ihren großen Auftritt im Hauptabend. In der 45 Minuten langen Dokumentation „Auffi, obi, ummi, eini“ – eine Anspielung darauf, wie hierzulande das Gelangen von A nach B beschrieben wird – widmet sich Moderatorin Conny Bürgler der Buckligen Welt.

Gedreht wurde in den vergangenen Wochen an etlichen Schauplätzen in beiden Bezirken, die NÖN berichtete bereits. Zu sehen sein werden in der Doku unter anderem der Bio-Hof der Familie Kleinrath in Bromberg, das Gasthaus „Zum Stickelberg“ in Hollenthon sowie die Wehrkirche in Edlitz, in der es mit Pfarrer Ulrich Dambeck auf den Dachstuhl ging.

Einen Besuch stattete das Kamerateam auch Peter Wochesländer ab, der in der Autowerkstatt seines Vaters bekanntlich ein kleines Kaufhaus eröffnet hat. Beliefert wird er unter anderem von der mit 23 Jahren einst jüngsten Bäckermeisterin Österreichs, Denise Pölzelbauer, aus Pitten.

