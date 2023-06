Die besten Schnappschüsse vom Ternitzer Stadtplatzfest!

Der erste Festtag wurde den zahlreichen Vereinen in der Stadtgemeinde gewidmet. Diese präsentierten sich rund um den Stadtplatz sowie im Park. So konnte man etwa die Kunstturnerinnen des ATSV Ternitz bewundern, den Gesangskünsten des Chores Cantate Domino lauschen oder sein Können beim Kletterturm der Naturfreunde unter Beweis stellen.

Für genügend musikalische Einlagen wurde am Stadtplatz gesorgt. Die vier Kapellen der Stadtgemeinde - Flatz, Sieding, Ternitz und Pottschach - machten am Vormittag den Anfang. Ab 15 Uhr spielten die Nachwuchsmusiker der Ternitzer Regionalmusikschule auf. Zwei ganz besondere Auftritte brachten die „kulturreif Musical-School“ sowie die „kulturreif Musical-Company“ rund um die Mahrersdorfer Birgit und Roland Scheibenreif auf die Bühne. Ebenfalls für gute Stimmung sorgten die „Woazrocker“, eine Italo-Hits-Party sowie die „Köergedts“.

Lokalmatador ebenfalls auf der Bühne

Während der Samstag ganz den Vereinen gewidmet war, stand der Sonntag im Zeichen der Familie. Und dabei sorgte der St. Johanner Christoph Hirschler für gute Stimmung. Er ist nämlich Teil der ORF-Kindershow „OKIDOKI“ und machte mit seinem Team unter anderem am Stadtplatz in Ternitz Halt.

„Danke an alle, die hier wirklich gehackelt haben“, so SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald, der dabei besonders das „Event Kultur Ternitz“-Duo Christian Wagner und Harald Brawenec erwähnte. Stolz auf das, was in den letzten Jahren geschaffen wurde ist auch SPÖ-Kulturstadtrat Peter Spicker: „Es ist schön zu sehen, dass sich die Stadt, die wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, mit Leben erfüllt!“