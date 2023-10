Hohn, Spott und Rätselraten über Neunkirchens neue Ampel

Bei der Benefizlaufveranstaltung im Föhrenwald am Sonntag war die auf den ersten Blick etwas seltsam anmutenden Konstruktionen vielen aufgefallen und sofort rasch zum Gesprächsthema geworden. „Lange musste man auf die neue Ampel beim Gugelhupf in Neunkirchen warten. Interessanterweise hängen jetzt zwei Ampeln dort. Auf der Erklärung bin ich jetzt schon sehr gespannt“, fragte etwa SPÖ-Stadtrat Günther Kautz auf Facebook und erntete einige interessante und mitunter spöttische Antworten. „Ist auf der anderen Seite auch eine? Sonst hätt ich da eine Idee, wo die Zweite hingehört“, war da etwa zu lesen oder St. Egydens FPÖ-Gemeinderat Robert Toder warf das Wort „Aprilscherz“ in die Runde.

Wie Recherchen der NÖN bei Siemens ergaben, ist die Erklärung simpel: „Das hängt mit der Signalsicherungsthematik zusammen. Dafür müssen gewisse Kriterien und Richtlinien erfüllt sein. Es muss in der Regel immer zwei Ampeln geben. Meistens ist eine rechts und die zweite Überkopf angebracht!“ Falls nämlich ein höheres Fahrzeug direkt vor der Ampel steht, muss auch dass das dahinter stehende Fahrzeug Bescheid wissen. Aus Kostengründen dürfte in diesem Fall aber auf eine Überkopfkonstruktion verzichtet worden sein. Zum anderen muss auch gewährleistet sein, falls ein LED-Bereich einer Ampel ausfällt, dass es einen zweiten sozusagen als Backup gibt. „Das ist hier besonders wichtig, weil sich die Fahrzeuglenker der gegenüberliegenden Seiten nicht sehen“, ergänzt auch Stadtamtsdirektor Christof Holzer, der in der Thematik auch auf die ÖBB verweist, die grundsätzlich für die Errichtung der Ampel zuständig ist. Eine konkrete Anfrage der NÖN dort blieb aber unbeantwortet. „Diese Woche erfolgt die Einbindung in das Leitsystem der Stadtpolizei. Die Situierung erfolgte gemäß den Vorgaben der Stadtpolizei Neunkirchen, zur Beantwortung aller weiteren unten stehenden Fragen bitte ich diese zu kontaktieren“, heißt es nur allgemein.

In dieser Woche sollen übrigens noch die Rotphasen-Intervalle getestet werden, bevor die Ampel in Betrieb genommen wird. Zudem fehlt auch noch die Sekundenanzeige, die den Lenkern zeigt, wie lange noch die Rotphase dauert.