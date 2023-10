Umstrittene Neunkirchner Ampel in Betrieb: Ein NÖN-Lokalaugenschein

Beim Lokalaugenschein am Donnerstagvormittag fällt eines sofort auf: Die Ampel hat „Zuwachs“ bekommen. Rechts zwischen den beiden übereinander montierten Ampeln ragt ein neues Signal heraus: „Dort kommt bis spätestens Ende Oktober eine elektrische Countdownanzeige hin, die zeigt, wie lange man noch auf das Grünlicht warten muss“, erklärt Stadtpolizeikommandant Klaus Degen die neue Skurrilität. Da sonst das Kabel raushängen würde, wurde als Schutz vor einem Kurzschluss bis zur Montage das Signal, das keine Aufgabe erfüllt, montiert. Quasi ein „Lückenfüller auf Neunkirchnerisch“...

Zumindest den Sinn und Zweck erfüllt die neue Ampel aber zu hundert Prozent: Alle Autofahrer halten sich in der Stunde, in der die NÖN das Geschehen beobachtet, penibel an das Rotsignal, kein einziger missachtet es. Rund 110 Sekunden dauert die Rotphase, die Grünphase ist dagegen mit rund zwölf Sekunden verhältnismäßig kurz gehalten. Alles aus gutem Grund: Denn auch Zweiradfahrer sollten ohne Gegenverkehr den „Guglhupf“ überqueren können!

Wie berichtet sorgte die Ampelanlage wegen ihrer auffälligen Konstruktion - zwei idente Ampeln wurden direkt übereinander montiert - im Vorfeld für jede Menge Gesprächsstoff. Dabei ist die Erklärung denkbar einfach: Die Konstruktion hängt mit der Signalsicherungsthematik zusammen. Dafür müssen gewisse Kriterien und Richtlinien erfüllt sein. Es muss in der Regel immer zwei Ampeln geben. Meistens ist eine rechts und die zweite Überkopf angebracht. Falls nämlich ein höheres Fahrzeug direkt vor der Ampel steht, muss auch dass das dahinter stehende Fahrzeug Bescheid wissen. Aus Kostengründen dürfte in diesem Fall aber auf eine Überkopfkonstruktion verzichtet worden sein. Zum anderen muss auch gewährleistet sein, falls ein LED-Bereich einer Ampel ausfällt, dass es einen zweiten sozusagen als Backup gibt.

Einer, der die Strecke oft nützt, ist der Peischinger Versicherungsmitarbeiter Johannes Schlögl, der auch Mitglied der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr ist: „Aus sicherheitstechnischer Sicht ist die Ampel sicher eine Bereicherung, da die Regelung Unfälle und Zwischenfälle reduzieren kann und wird. Die Optik ist allerdings zugegebenermaßen etwas gewöhnungsbedürftig“, erzählt er, als ihn die NÖN beim Warten auf das Grünsignal anspricht.

Johannes Schlögl: ,,Anlage erfüllt voll ihren Sicherheits-Zweck, die Optik ist aber gewöhnungsbedürftig!" Foto: Christian Feigl

Übrigens: Zur Hebung der Verkehrssicherheit wurde über den „Guglhupf“ auch eine 30km/h Geschwindigkeitsbeschränkung erlassen. „Und von der B 17 Richtung Überführung wird auch noch ein 50er kommen, weil sonst die Leute wegen der Grünphase zu schnell dorthin rasen“, kündigt Degen eine weitere Neuerung an.