Neuer Schliff für Spielplatz in Aspang

Zehn Jahre ist es her, dass der große Spielplatz in der Murtalgasse nach einer Generalsanierung und Neugestaltung feierlich eröffnet wurde. In den vergangenen Monaten war es wieder soweit: Dem bei Kindern ebenso wie Eltern beliebte Treffpunkt wurde von Dorferneuerungsverein und Gemeinde ein neuer Schliff verpasst, knapp 30.000 Euro – so viel wie vor zehn Jahren – flossen in das Projekt.

Dass zwei Drittel von der Dorferneuerung kamen, sei „nur möglich durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden“, so Dorferneuerungs-Obfrau Riki Auerböck, die nicht nur ihren Mitarbeiterinnen, sondern auch der Raiffeisenbank Region Wiener Alpen für die finanzielle Unterstützung bei dem Projekt dankte.

Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP), die die Eröffnung gemeinsam mit Auerböck vornahm, sprach von einem „wichtigen Projekt“ und von „viel Geld“, das in die Hand genommen worden sei: „Aber es ist gut investiert!“ Der Spielplatz sei „ein Ort der Kommunikation, wo Kinder und Eltern aufeinandertreffen können“, meinte sie.

Herzstück der Anlage, die sich nicht weit entfernt vom Sparkassenteich oder dem Freibad befindet, ist ein neues Klettergerüst inklusive Sandspielkiste. Beibehalten wurde der Verkehrserziehungsbereich, der 2012 mit der Polizei ausgearbeitet worden war. Der Wunsch von Obfrau Riki Auerböck: „Bitte gehen wir sorgsam mit diesem Spielplatz um!“