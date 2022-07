Ramplacher Kapelle von Dorfbewohnern saniert

Werbung

Seit fast 150 Jahren prägt sie das Ortsbild der Wartmannstettner Katastralgemeinde. Die Rede ist von der Kapelle Ramplach, die sich von einem einst hölzernen Gebetsbau zu einem Wahrzeichen des Ortes gemausert hat.

„Die Kapelle ist für mich ein Zeitdokument, da sind schon meine Eltern und Großeltern drinnen gesessen“

Doch dass die Kapelle heute so dasteht, das kommt nicht von ungefähr. Mit Franz und Ewald Bauer hat man zwei Ramplacher gefunden, die mit der Ortsbevölkerung viel Herzblut in das geschichtsträchtige Gebäude gesteckten haben. Rund 13 Personen sind es, die immer wieder rund um die Kapelle arbeiten. „Da gehört natürlich nicht nur die Sanierung dazu. Wir haben auch Vorbeter oder Leute, die die Blumen gießen“, erzählt Franz Bauer, der direkt gegenüber des Gebetshauses lebt. Er hat vor etlichen Jahren den Entschluss gefasst, sich der Kapelle anzunehmen. „Ich war nicht bei der Feuerwehr, wollte aber trotzdem etwas machen. Die Kapelle ist für mich ein Zeitdokument, da sind schon meine Eltern und Großeltern drinnen gesessen“, erklärt Bauer, warum für ihn die Verbindung zu dem Bau so groß ist.

„Es ist schön zu sehen, wenn so ein Engagement von der Bevölkerung kommt“

In den Jahren 2013/2014 wurde schlussendlich mit der Innenrenovierung der Kapelle begonnen, 2017 startete die Planung rund um das Außenleben des Gebetshauses. Und hier half man als Dorfgemeinschaft dann auch zusammen und sanierte die Außenansicht sowie das Umfeld nahezu in Eigenregie. „Es ist schön zu sehen, wenn so ein Engagement von der Bevölkerung kommt“, freut sich auch ÖVP-Bürgermeister Johann Gneihs.

Finanziell unterstützt wurden Franz Bauer und sein Team einerseits von der Gemeinde. Andererseits zeigten auch die Ramplacher selbst eine große Spendenbereitschaft, unter anderem im Rahmen der traditionellen Bründlmesse. Insgesamt wurden allein im Ort 5.000 Euro gespendet.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.