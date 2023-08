St. Egydener Verein hat sich neu aufgestellt

Volksbildung, Verschönerung, Fremdenverkehr – dafür steht der VVF St. Egyden seit mittlerweile 52 Jahren. Seit dem Frühjahr ist aber eine neue Führungsriege am Werk, nachdem sich der bisherige Vorstand rund um Otto Lorenz nach 30-jähriger Leitung zurückzog.

Die ersten Aktivitäten des Vereins, darunter die „Grätzl-Plaudereien“ in den fünf Teilgemeinden, werden „sehr gut angenommen“, freut sich Rudi Nährer, der dem Verein 35 Jahre lang als Schriftführer angehörte – und nach wie vor als Helfer im Einsatz ist. Das unterstreicht auch der neue Obmann Johannes Hadl: „Das Schöne bei uns ist, dass der ehemalige Vorstand nach wie vor mit dabei ist und uns mit Rat und Tat zur Seite steht.“ Ziel des Vereins sei es, „die Gemeinschaft und die Kommunikation zu fördern“, formuliert es Hadl gegenüber der NÖN Neunkirchen.

Die nächste „Grätzl-Plauderei“ findet am Donnerstag, 31. August, um 17 Uhr in Urschendorf statt. Genauer Treffpunkt ist der Rosengarten an der Bundesstraße B 26 (nahe Raiffeisenbank und Feuerwehrhaus).