Birgit Denk und Band nahmen Musikvideo in Pitten auf

Das neue Denk-Video zum aktuellen Konzertprogramm „Des muss wohl Liebe sein“ entstand in Pitten, wie schon vor Jahren das Video zu „Stöh da vua“ („Imagine“ von John Lennon im Wiener Dialekt). Mit dabei: Denk-Pianist Harald Wiesinger, der in Pitten beheimatet ist.

„Wir haben das Video in einem ,One Shot' gedreht. ,One Shot' ist ein Video, bei dem sich die Handlung als eine einzige zusammenhängende Szene in Echtzeit abspielt. Bassist Alex Horstmann war für die Idee und Kameraführung verantwortlich, übergab die Kamera bei jener Szene, bei der er selbst ins Bild kommt, kurz an Michael Effler“, erklärt Wiesinger.

Im Musik-Video „Des muss wohl Liebe sein“ (aus dem Album „Erdbeeren und Musik“ aus 2021) erzählt Birgit Denk in gewohnt „denkscher“ Manier die Liebesgeschichte einer Freundin - mit allen Hochs und Tiefs.