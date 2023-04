Edlitzer Wehrkirche ist Teil einer TV-Doku im Hauptabend

Wenn „Servus TV“ Mitte Mai seine neueste „Heimatleuchten“-Folge präsentiert, werden in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt besonders viele Menschen vor dem Fernsehgerät sitzen. Unter dem Titel „Auffi, obi, ummi, eini“ widmet sich Moderatorin Conny Bürgler verschiedenen Facetten der Buckligen Welt.

Teil der Hauptabend-Sendung sind etwa Wollhandwerkerin Christine Söllner aus Scheiblingkirchen-Thernberg, die junge Bäckerin Denise Pölzlbauer aus Pitten, der Bio-Bauernhof der Familie Kleinrath in Bromberg – oder aber die Wehrkirche in Edlitz. Die Dreharbeiten dazu fanden in der Vorwoche statt.

Als „Kirchenführer“ hat sich niemand Geringerer als Pfarrer Ulrich Dambeck selbst zur Verfügung gestellt. Ganz neu ist das Gefühl, vor der Kamera zu stehen, für den Geistlichen nicht: „Ich habe das schon einmal für den Bayrischen Rundfunk machen dürfen“, erinnert sich Dambeck zurück. Was ihm beim Präsentieren „seiner“ Pfarrkirche besonders wichtig gewesen sei? „Dass die Kirche natürlich einen historischen Wert hat und damit verbunden eine Art Museum ist, aber in erster Linie immer noch ein Gotteshaus – ein Ort der Ruhe und des Gebetes“, fasst Dambeck zusammen. Die Dreharbeiten empfand er als „sehr angenehm und gemütlich“, so das Resümee des Pfarrers.

Altarraum, Turm sowie Dachstuhl werden erkundet

Sendungsmoderatorin Conny Bürgler sieht die Bucklige Welt als „Geheimtipp“ mit „vielen tollen Flecken“, wie sie sagt. Daher sei schon vor einiger Zeit festgestanden, dass man der Region eine eigene Dokumentation widmen wolle. „Welche Orte wir auswählen, recherchieren wir dann immer vor Ort.“ Ziel der Sendung sei es, Örtlichkeiten vorzustellen, die bislang nicht einer großen Öffentlichkeit bekannt sind. „Schon die ersten Eindrücke waren sehr positiv und wir wurden von allen Leuten sehr herzlich und offen aufgenommen, das hat mir sehr gefallen“, bilanziert Bürgler, die für Formate wie „Hoagascht“, „Servus Musikantenstammtisch“ oder eben „Heimatleuchten“ zu den fixen Sendergesichtern gehört.

Beim NÖN-Interview in der Wehrkirche: Ulrich Dambeck und Conny Bürgler mit Redakteur Philipp Grabner. Foto: Christoph AmmererServus TV

Für den Sendungspart über die Edlitzer Wehrkirche – eine von insgesamt 18 in der Region – erkundeten Conny Bürgler und Pfarrer Ulrich Dambeck nicht nur den Altarraum, sondern etwa auch den Turm und den Dachstuhl.

Weitere Dreharbeiten in der Region sollen noch in dieser Woche stattfinden.

