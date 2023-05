Gemeinsam am Weg zur Sterbehilfe: Kinofilmdreh in Gloggnitz

Zum Inhalt: Helene, eine einst gefeierte Theaterdiva lebt zurückgezogen in der Seniorenresidenz, in der sich die ehemalige Pflegerin und Frührentnerin Toni von einem Sturz erholen muss. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Helene begegnet ihren Ängsten mit Allüren und Kontrollwahn, während Toni Probleme mit Witzen überspielt oder mit Schnaps hinunterspült. Gemeinsam treten sie eine Reise zur Sterbehilfe in die Schweiz an. Ein fehlender Führerschein ist dabei das kleinste Hindernis, das sich den alten Frauen in den Weg stellt: denn Helenes Neffe sieht seine berufliche Karriere durch Helenes Pläne gefährdet und stellt den beiden Frauen nach. Ein tragikomisches Roadmovie, in dem das Limit "Gebrechlichkeit" völlig neue Möglichkeiten schafft.

Manuel Rubey oder Stefanie Sargnagel vor der Kamera

Bei dem Film handelt es sich um ein Projekt der Regisseure und Drehbuchautoren Sabine Hiebler und Gerhard Ertl. Produziert wird das Werk von den Obrock und Tivoli-Filmproduktionen. Als Darsteller fungieren unter anderen Christine Ostermayer, Margarethe Tiesel, Manuel Rubey, Julia Koschitz, Thomas Mraz, Julia Jelinek oder Stefanie Sargnagel. Gedreht wird insgesamt bis 7. Juli, das auch in der Schweiz und Bayern. Im kommenden Jahr soll der Film dann im Kino zu sehen sein.

