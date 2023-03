Ternitzer ÖVP-Stadtrat spielt SPÖ-Mitglied in ORF-Sketch

Wer vergangenen Dienstag die ORF-Sendung „Willkommen Österreich“ verfolgte, der konnte bei genauerem Hinsehen auch ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer entdecken. Nicht wie vielleicht vermutet im Publikum, sondern in einem Parodie-Sketch rund um Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der aktuell um Stimmen für den Bundesvorsitz der Sozialdemokraten wirbt.

Genau dieser Umstand war auch Vorlage für einen Satire-Beitrag mit Robert Stachel, Mitglied der Comedy-Gruppe „Maschek“. Stachel trat dabei als Doskozil auf und warb in Wien, genauer in der „Sektion 11“, um Stimmen für den Parteivorsitz. Mitten unter den Statisten war just Ternitz' ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer.

Dieser war bereits mehrmals Teil von TV-Produktionen, sei es als Statist oder auch in kleinen Rollen. „Ich wurde angefragt und bin zu dem Termin gefahren“, wusste Pölzelbauer im Vorfeld nicht, worum es bei dem Filmprojekt eigentlich geht. Am Drehort angekommen dämmerte es ihm: „Mir wurde dann erklärt, worum es geht. Da konnte ich dann aber nicht mehr weg“, muss der Ternitzer schmunzeln.

Der Dreh selbst sei unkompliziert und amüsant gewesen, wie Pölzelbauer erzählt. „Wir hatten für den Vier-Minuten-Sketch innerhalb von drei Stunden alles abgedreht“, erinnert er sich. Am Ende durfte ein Selfie mit dem Hauptprotagonisten natürlich nicht fehlen. Zu sehen ist der Sketch noch bis 4. April in der ORF-TVthek.

