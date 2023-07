Männerberatungsstelle Süd-NÖ: Zahlen der Hilfesuchenden explodieren

„Leider. Denn wir würden uns auch wünschen, dass man uns in Wahrheit nicht brauchen würde. Aber das wird nie passieren“, erklärt Dorit Haslehner, die gemeinsam mit Doris Stöger die Einrichtung in der Wiener Straße 23 leitet. Die Bandbreite der Probleme, mit der Männer vorstellig werden ist vielfältig: Angst davor, gewaltbereit zu werden. Angst vor unkontrollierter Aggression. Angst vor Trennung. Angst vor Jobverlust. Aber es wird beispielsweise auch Hilfe bei Obsorge, Finanzschwierigkeiten, Arbeitssuche, Überforderung, psychische Belastungen und ähnlichem angeboten. Die Vernetzung mit Institutionen und Behörden ist dabei wichtiger Teil der Arbeit.

„Viele kommen freiwillig, nur ein paar über Weisung. Unser jüngster Klient war 14, nach oben gibt es keine Grenzen“, plaudert Haslehner aus dem Alltag. Ein großer Vorteil: Die Hilfe, die in der Männerberatung angeboten wird, ist kostenlos. „Manche unserer Klienten kommen nur einmal, manche benötigen mehrere Termine, andere begleiten uns schon über Jahre“ so Haslehner.

Finanziert wird das Projekt vom Arbeitsmarktservice Niederösterreich, dem Familien-, Justiz- und Sozialministerium. Anders als in allen anderen Bundesländern gibt es vom Land keine Zuschüsse. Weil das Einzugsgebiet derart groß ist und nur ein Bruchteil der bis dato 547 Betreuten, die registriert wurden (es ist auch eine anonyme Beratung möglich) aus dem Neunkirchner Umland kommt, suchen die Verantwortlichen nun nach Büroräumlichkeiten für Außenstellen in Wiener Neustadt oder Baden. Auch um die Hilfsangebote näher an jene zu bringen, die diese benötigen. Denn die Distanz ist oft eine Hemmschwelle.

Ein wichtiger Tätigkeitsbereich sind mittlerweile auch die Workshops in den Schulen und ähnlichen Institutionen geworden. Im Rahmen eines solchen Gewaltpräventionsworkshops wird nicht nur Wissen über Gewalt vermittelt, sondern es auch an der Stärkung der Gruppendynamik gearbeitet. Dabei werden verschiedene interaktive Spiele und Übungen mit den Jugendlichen durchgeführt, die auf große Begeisterung stoßen. Haslehner: ,,Das Feedback ist sowohl von den Schülern als auch Lehrern sehr positiv.“

Telefonisch und persönlich erreichbar ist die MÄBS in Neunkirchen übrigens am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 15 Uhr. In der Regel wird eine Anmeldung über Mail (beratung@maebs.at) oder Telefon (02635/66117) vor dem Erstkontakt empfohlen. „Beratungen finden selbstverständlich auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung statt“, ergänzt Haslehner, die sich über eine Tatsache ganz besonders freut: Dass es im Rahmen der Beratungsgespräche noch nie zu einem Zwischenfall gekommen ist, bei dem Gewalt eine Rolle gespielt hätte.