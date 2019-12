„Sprich darüber – bleib nicht stumm!“ Unter diesem Motto meldete sich die FPÖ in der Vorwoche zu Wort und prangerte eine „gewalttätige Auseinandersetzung“ am 8. November am Panoramapark-Parkplatz an. Am helllichten Tag hätten drei Männer aufeinander eingeprügelt und eingestochen, direkt neben Passanten.

Was Stadtparteichefin Regina Danov dabei besonders sauer aufstößt: „Warum berichtete niemand darüber und wie viel wird noch vertuscht?“ Auf Nachfrage der NÖN, warum man damit erst Wochen später an die Öffentlichkeit gehe, erklärte Danov, eine Augenzeugin habe erst jetzt Kontakt mit ihr aufgenommen.

Auf Anfrage bei der Exekutive bestätigt man den Vorfall, relativiert aber gleichzeitig: Bei der Auseinandersetzung sei zwar ein Messer im Spiel gewesen, „allerdings nur der Messergriff und nicht die Klinge“, so Polizei-Pressesprecher Walter Schwarzenecker. Involviert seien darin zwei Österreicher und ein Rumäne, alle aus dem Bezirk, gewesen, die sich gegenseitig attackiert hätten, „weil ein Diebstahl angenommen wurde“. Alle drei wurden leicht verletzt und des Weiteren angezeigt.

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) kennt den Vorfall, er sei davon auch unterrichtet worden: „Aber letztlich ist es auf Privatgrund passiert.“ Die Wortwahl der FPÖ – vor allem auf Facebook – missfällt ihm jedoch: „Die Fakten gehören aufgezeigt, aber mit der Angst der Menschen sollte man nicht spielen“, so sein Appell.