Drei Tage Feierlaune Die ersten Bilder vom Neunkirchner Stadtfest

D as Stadtfest in Neunkirchen war auch heuer wieder ein Höhepunkt im Verlauf des Jahres. Tausende Menschen säumten an drei Tagen die Innenstadt.

Am Freitag fand erstmals ein Familienfest im Stadtpark statt und am Samstag begeisterte die „Neunkirchner Böhmische" bei einem Frühschoppen. Noch am Samstagnachmittag wurden die erfolgreichen Kegler des SK FWT Composites Neunkirchen mit Sportehrennadeln der Gemeinde geehrt, ehe das Musikprogramm mit den „Hoodo Men", Philipp Griessler und der Band „Wiener Wahnsinn" volle Fahrt aufnahm. Am Sonntag stand der Dirndlgwandsonntag auf dem Programm, welcher vom Neunkirchner Musikverein untermalt wurde, weiters verlieh die Stadtgemeinde zahlreiche Ehrungen an verdiente Bürger, dabei sind die Ehrenringe für Peter Wieland und Michael Tanzler besonders hervorzuheben. Weitere Bildergalerien folgen.