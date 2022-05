Puchberger Trachtenkapelle feierte 145. Geburtstag

Werbung

Mit der „Schnapsfassl“-Party der Kapellenjugend hatte es am Freitagabend begonnen, mit einem Frühschoppen, gestaltet durch die Trachtenkapelle Miesenbach, das Jugendorchester der Kapelle und die „Standerlpartie“ am Sonntag geendet: das dreitätige Fest der Trachtenkapelle Puchberg am Schneeberg anlässlich ihres 145-jährigen Bestehens, veranstaltet in der (und um die) Schneeberghalle.

Am Samstag durften Obfrau Sabine Zenz, Kapellmeister Stephan Hanny und das gesamte Team 13 Gastkapellen (von Schwarzau im Gebirge bis Flatz) empfangen, ehe am Abend „Die Eurosteirer“ in der Schneeberghalle aufspielten.

Unter den Gästen konnten auch Bürgermeister Florian Diertl, Vizebürgermeister Christian Dungl (beide SPÖ), ÖVP-Parteiobmann und Gemeindevorstand Johannes "Ax" Jägersberger, der Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Ernst Osterbauer, Bürgermeister a. D. Michael Knabl, der Ternitzer Stadtrat Karl Pölzelbauer (ÖVP) und viele andere begrüßt werden.

