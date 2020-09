Die Filiale des Drogeriemarktes „dm“ in Aspang erstrahlt in neuem Glanz. Konkret wurde das Geschäft um 100 Quadratmeter auf insgesamt mehr als 500 Quadratmeter erweitert sowie einer umfassenden Sanierung unterzogen. „Die Kunden dürfen sich auch auf neue Produkte in den Bereichen Spezialnahrung oder Bekleidung freuen“, heißt es seitens der „Ziegelwagner Austrian Retail Group“, die das Fachmarktzentrum in Aspang betreibt. Zur Wiedereröffnung gratulierten u. a. Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) und ZIWA-Geschäftsführerin Julia Klinglmüller.