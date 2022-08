„Fliegende Feuerwehr“ für die Waldbrandsuche im Bezirk Neunkirchen

Werbung

Feuer und Flamme im sprichwörtlichen Sinn ist Neunkirchens Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber von den beiden neuen „Kameraden“, die er kürzlich bei den Wehren in Neunkirchen und Editz in den Dienst stellen konnte: Es handelt sich dabei um Drohnen, die mögliche Brandherde im Wald leichter finden sollen. Aber auch für das Aufspüren etwaiger illegaler Lagerfeuer in exponentiellen Gebieten.

Kürzlich Waldbrand am Schneeberg verhindert

„Die Anschaffungen haben sich extrem bewährt. So führen wir damit etwa im Föhrenwald oder Rax- und Schneeberggebiet Überwachungsflüge durch, wenn es Temperaturen von über 30 Grad hat“, erklärt Huber die Vorgangsweise. Hauptsächlich dienen die Drohnen der Prävention, können aber natürlich auch bei bereits bestehenden Bränden gut und zielführend eingesetzt werden. Erst kürzlich habe eine der beiden Drohnen bei einem Einsatz am Schneeberg einen Waldbrand verhindern können.

„Wanderer haben Brandgeruch wahrgenommen, aber der Brand war nicht auffindbar. Mit der Drohne konnten wir die Stelle aber lokalisieren und so einen größeren Waldbrand verhindern“

Sepp Huber

„Wanderer haben Brandgeruch wahrgenommen, aber der Brand war nicht auffindbar. Mit der Drohne konnten wir die Stelle aber lokalisieren und so einen größeren Waldbrand verhindern“, erinnert sich Huber. „Teilweise können wir damit die Feuer sogar besser lokalisieren als etwa ein Hubschrauber“, ergänzt Patrik Lechner von der Feuerwehr Edlitz, der für das Lenken der Geräte eine spezielle Ausbildung machen musste und einer der Drohnenpiloten bei der Feuerwehr ist.

Die Drohne selbst verfügt über eine GPS-Funktion, eine Weitwinkelkamera mit Wärmebildfunktion und Infrarotmessung und erkennt dadurch extrem heiße Stellen auf dem Waldboden. Das Fluggerät markiert diese Stellen in roter Farbe und schickt die Bilder live auf den Monitor der Fernsteuerung.

Und auch einen brandgefährlichen Umstand, der in letzter Zeit vermehrt Einzug hält, wollen die Experten damit bekämpfen: Dem Entzünden illegaler Lagerfeuer, was strengstens verboten ist. Erst am Mittwoch war es am Semmering wieder zu einer gefährlichen Situation gekommen. Die Feuerwehr konnte durch ihren raschen Einsatz aber Schlimmeres verhindern.

