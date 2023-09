Kein Bauchfleck: Badesaison heuer unerwartet gut verlaufen

In den Freibädern ist die Saison schon zu Ende, oder der Badeschluss zumindest in den nächsten Tagen geplant. Generell blickt man auf eine überraschend gute Saison zurück.

„Die Jugendlichen waren schon im Juni ganz gierig aufs Schwimmen!“, freut sich Bademeister Jürgen Leitner über die gute Badesaison im Puchberger Freibad, „im Vergleich zu den Vorjahren war der August heuer sehr stark, Juni und Juli vergleichbar. Auch das dazugehörige Restaurant „Zum Zaubera“ war- ähnlich wie im Vorjahr - gut ausgelastet. „Vor allem rund um den Feiertag im August und während der besonders heißen Tage im Juli und August haben viele Badegäste die Erfrischung im Wasser und bei kühlen Getränken gesucht“, bestätigt Küchenchef Sebastian Knotzer im Gespräch mit der NÖN.

Auch in Kirchberg verlief die Saison im Freibad und dem angeschlossenen Buffet, wie auch im Vorjahr, gut - auch hier war der August der stärkste Monat. Die Mitarbeiter sind - wie auch in Puchberg - bei der Gemeinde angestellt und alle schon seit etlichen Jahren im Amt.

„Überraschenderweise eine Megasaison, die beste in den letzten Jahren“, freut sich die Seebensteiner Amtsleiterin Eva Grabner, „während der Pandemie war sehr wenig los, wir haben schon geglaubt, wir erholen uns nicht mehr, weil ja auch viele Menschen Pools gebaut haben, dabei war 2023 das beste Jahr.“ Besonders stark sei der Juli gewesen, im August sei der schlechte Beginn dann ab dem 21. innerhalb einer Woche wieder aufgeholt und der August sogar zum besten seit Jahren geworden. Aufgefallen sei, dass immer mehr Gäste preisbewusst agieren und möglicherweise die moderaten Preise und die tolle Anlage anstelle eines teuren Urlaubs nützen. Im nächsten Jahr sei neben Instandhaltungsarbeiten eine Photovoltaikanlage geplant.

Über 33.017 Badegäste - um 112 Personen mehr als im Vorjahr - freut sich heuer die Stadtgemeinde Neunkirchen. „Die Badesaison war wettermäßig durchwachsen, ist aber eigentlich sehr gut und ruhig mit einem angenehmen Publikum verlaufen“, zieht Susanne Kohn Bilanz: Der stärkste Tag war der 9. Juli mit 1.043 Besuchern, der schlechteste der 10. August mit nur 10 Gästen. „Vor allem Familien mit Kindern bis ins Teenageralter kommen gerne ins Erholungszentrum, ältere Menschen nutzen oft die Möglichkeit, gleich nach Öffnung Längen im Sportbecken zu schwimmen.“ Es habe zwar mehr Regentage als im Vorjahr gegeben, doch habe sich gezeigt, dass speziell nach einigen Regentagen der Besucherandrang größer gewesen sei.

Besonders gut sei heuer das Buffet gegangen: „Die Umsätze waren überdurchschnittlich!“ Es habe sich gezeigt, dass speziell Familien den Besuch im Freibad als Urlaubstag ausgekostet haben, im August sei auch der Gratis-Eintritt mit der NÖ-Card stark genutzt worden.

„Wir haben ein gutes Stammteam, Nachbesetzungen gestalten sich aber oft schwierig“, bedauert Kohn, „vor allem werden Leute für Reinigung und Arbeiten im Buffetbereich gesucht.“ Gesucht würden auch immer wieder Praktikanten für Juli und August.

„Die Badesaison im Naturbad Gloggnitz kann man als durchwachsen bezeichnen", so Bernhard Deditz von der Stadtamtsdirektion, „im Mai und im Juni war das Bad an 19 Tagen geschlossen, der Saisonausklang verlief im Gegensatz dazu überdurchschnittlich schön und warm. Der stärkste Tag, mit 1400 BesucherInnen, war der 16. Juli. Heuer konnten in Summe 25.009 Eintritte verzeichnet werden, etwas weniger als im Vorjahr, wo wir knapp 27.000 hatten.“