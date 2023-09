Woher unser Essen kommt

Seit 1. September gibt es eine neue Verordnung für Großküchen und Kantinen: Die Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern muss verpflichtend gekennzeichnet werden. Ziel ist, die Transparenz über die Herkunft der Zutaten in Speisen zu erhöhen, die an Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, wie Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen oder Betrieben geliefert werden. Daneben taucht zunehmend die Forderung auf, die Kennzeichnung auch auf andere Lebensmittel wie Obst oder Gemüse zu erweitern und sie auch in der Gastronomie verpflichtend einzuführen. Es geht dabei aber nicht nur um Transparenz, sondern auch um die Stärkung der heimischen Landwirtschaft.

Für den Würflacher Bauernbundobmann Michael Speringer ist die verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Milch und Eiern in der Gemeinschaftsverpflegung ein erster Schritt in die richtige Richtung: „Der Konsument kann sich somit in seiner Kaufentscheidung direkt für qualitativ hochwertige und überprüfte österreichische Produkte entscheiden“, begründet er seinen Standpunkt, „und der Griff zu österreichischen Produkten zahlt sich allemal aus, wie erst die Infektionen mit Salmonellen rund um die mit Billig-Hühnerfleisch aus Polen produzierten Kebab-Spieße zeigten.“

Dieser Standard wäre auch bei Obst und Gemüse wünschenswert, „da oftmals billig und unter schlechten hygienischen und sozialen Bedingungen produzierte Ware unseren Obst- und Gartenbaubetrieben massiv Konkurrenz macht“.Mehr Transparenz im

Sinne der KonsumentenEs gelte hier den Spagat zwischen den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zu schaffen, damit Landwirtschaft und Gastronomie nicht zuletzt im Interesse des Konsumenten an einem Strang ziehen.

Philip Breimayer, Geschäftsinhaber des „Zweierlei-Laden & Cafe“ in Höflein beliefert täglich insgesamt 150 Kinder in Schulen und Kindergärten in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen mit einem warmen Mittagessen. Er hält die neue Kennzeichnungspflicht für „mühsam, aber durchaus sinnvoll. Ich selbst möchte schließlich auch gerne wissen, wo das herkommt, was ich esse!“

Die Umsetzung stelle für ihn keine große Herausforderung dar, eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht auf Obstkonserven und Getreide wäre wünschenswert. Michaela Reiter spricht sich als geschäftsführende Gemeinderätin (ÖVP) im Namen des von Breimayer belieferten Kindergartens und Hortes in Würflach durchwegs positiv für die Kennzeichnungspflicht aus: „Ein wichtiger Schritt zur Transparenz und zum Verbraucherschutz sowie in Richtung einer besseren Zukunft für unsere jüngste Generation!“

Auch aus Sicht der Gastronomie sei die Kennzeichnungspflicht grundsätzlich zu bejahen, nimmt der Bezirksvertrauensmann und „Peischinger Dorfwirt“ Hannes Beisteiner von der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Niederösterreich auf Anfrage der NÖN Stellung. „Viele Gastwirte praktizieren die Kennzeichnung so wie ich auch schon“, betont Beisteiner, „man versucht, wenn möglich, regional einzukaufen. Ich verarbeite in meinem Betrieb das Schneeberglandschwein und frischen Fisch aus Trattenbach.“ Bei manchen Lebensmitteln wie Kalbfleisch gebe es aber kein zufriedenstellendes Angebot in Österreich. Man müsse die hohen Preise dann an den Endkonsumenten weitergeben. Vor allem für kleine Betriebe wäre die Kennzeichnungspflicht ein deutlicher Mehraufwand. „Man müsste ständig die Speisekarte umschreiben“, gibt er zu bedenken, „in Zeiten des Personalmangels problematisch.“ Eine einheitliche Linie in einer lückenlosen Lieferkette wären für mehr Transparenz und Praktikabilität wichtig, meint er.