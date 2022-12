Duo festgenommen 36-Jähriger in Zug durch Bezirk Neunkirchen überfallen

E in Duo soll einen 36-jährigen Kärntner in einem durch den Bezirk Neunkirchen fahrenden Zug überfallen und beraubt haben. Die Beschuldigten im Alter von 51 und 52 Jahren wurden nach Polizeiangaben vom Dienstag auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in einer Wohnung in Wels festgenommen. Die beiden wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.