Aufmerksamen Medienbeobachtern wird die Diskussion nicht entgangen sein. Nämlich jene über Mountainbiker – und ob diese in Wäldern und Forststraßen mit ihrem Drahtesel unterwegs sein dürfen...

Das Gesetz spricht da eine eindeutige Sprache: Das Fahren im Wald ist – einschließlich der Forststraßen und sonstigen Waldwegen – untersagt. Die Ausnahme: Die Zustimmung des Waldeigentümers oder des Forststraßenerhalters liegt vor.

Immer wieder führte Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der Familienarena St. Corona und der sogenannten „Wexl Trails“ Gespräche mit dem Forstbetrieb-Eigentümer Thomas Schenker. Das Ziel: Vertragliche Vereinbarungen für ein friedliches Miteinander. „Die Einbindung der Weidgenossen in das Projekt ,legales Mountainbiken am Wechsel‘ von Beginn an brachte viel Ruhe und Verständnis in die Verhandlungen“, erklärt Morgenbesser dazu.

Eröffnung am Samstag

Von Thomas Schenker kam schließlich der Vorschlag, sich um den Bau eines bestimmten Abschnittes am Hochwechsel zu kümmern, „um Waldarbeiten und Almwirtschaft ungestört durchführen zu können. Die gezielte Streckenführung von Mountainbikern führt zu einer Kanalisierung der Sportler und es wird somit querfahren über die Wiese sowie inmitten durch die Kuhweide vermieden“, ist Schenker überzeugt.

Herausgekommen ist eine 2,7 Kilometer lange Mountainbike-Strecke am Hochwechsel, die 265 Tiefenmeter bergab zur Marienseer Schwaig führt. Eröffnet wird sie am kommenden Samstag, 29. September. Mehr Infos unter www.wexltrails.at