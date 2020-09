Der Bezirk und ganz besonders das Feuerwehrwesen der Region trauern um Ernst Huber. Der frühere Bezirksfeuerwehrkommandant verstarb vergangenen Samstag im Alter von 94 Jahren.

Die Feuerwehr zieht sich wie ein roter Faden durch den Lebenslauf von Ernst Huber. Am 28. Oktober 1955 trat er dieser bei, die Liste seiner abgeschlossenen Kurse und Ausbildungen ist lange. Am 1. März 1967 wurde er zum Bezirksfeuerwehrkommandanten gekürt – eine Funktion, die er bis ins Jahr 1991 ausübte. Darüber hinaus war Huber viele Jahre lang Gastlehrer in der NÖ Landesfeuerwehrschule sowie Kommandant der Betriebsfeuerwehr Neupack/Hirschwang. Ab 1991 fungierte er als Konsulent des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.

Einen besonderen Bezug hatte der 94-Jährige zur Freiwilligen Feuerwehr Gloggnitz: „Ich habe ihn immer zu unseren Jahreshauptversammlungen eingeladen und er ist auch meistens gekommen“, so Kommandant Thomas Rauch. Mit Huber habe man immer über Gott und die Welt reden können.

Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber bezeichnet Ernst Huber, einen seiner Vorgänger, als „Legende des Feuerwehrwesens“. „Er hatte ein enormes Fachwissen, war ein gewissenhafter, genauer Mensch und hat den Grundstein für jenes Feuerwehrwesen gelegt, welches wir heute im Bezirk haben.“ Aber nicht nur die Florianis im Bezirk seien ihm stets ein Anliegen gewesen: „Er hat auch die Betriebsfeuerwehren aus ganz Niederösterreich in diversen Gremien vertreten.“

Ein Begräbnistermin für Ernst Huber stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.