Mit Hubert Czernin kam vor einigen Jahren ein Unternehmer nach Reichenau, der viel vor hatte. Mit seinem „Magic Mountain“-Betrieb wollte er vor allem bei Sportbegeisterten punkten. Zudem hat er das beliebte Strandbad Edlach als Pächter geführt. Vergangene Woche erreichte die NÖN dann die überraschende Nachricht: Czernin zieht sich ganz aus der Marktgemeinde zurück.

Döller: "Möchte geregelte Übergabe"

Die Begeisterung über den raschen Rückzug hält sich bei ÖVP-Bürgermeister Hannes Döller in Grenzen. Mit ihm kommuniziert Czernin nur noch über die Anwälte. „Fakt ist, dass er eine geregelte Übergabe haben möchte. Zudem will er eine Ablöse seiner Großinvestitionen haben“, erklärt Döller die Lage.

In einem Pressestatement meint Czernin: „ [...], haben wir uns dazu entschieden, der Gemeinde Reichenau an der Rax das Strandbad Edlach – wo unsererseits Investitionen im großen Ausmaß getätigt, die Attraktivität im Bad erhöht und die Besucherzahlen verdoppelt wurden – zurückgeben.“ Welche Investitionen Czernin damit meint, kann auch Ortschef Döller nicht sagen: „Ich habe keine Ahnung, wovon er da redet.“

Suche nach neuem Pächter

Detail am Rande: Vor rund zwei Wochen meldete sich der Wiener Unternehmer bei Döller per Mail. „Er meinte, dass die Gemeinde ihre Arbeiten erledigen soll, damit einer Eröffnung am 1. Juli nichts im Wege steht“, erzählt der Ortschef.

Wie es nun mit dem Strandbad weitergehen wird, weiß Döller nicht. „Wenn wir eine Einigung mit Herrn Czernin finden – wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe – machen wir uns sofort auf die Suche nach einem neuen Betreiber“, so Reichenaus Bürgermeister. Die Gemeinde selbst kann das Strandbad jedenfalls nicht betreiben. „Wir haben das schon vor einigen Jahren so im Gemeinderat beschlossen. Falls sich aber ein Pächter finden sollte, dann werden wir ihn natürlich so gut es geht unterstützen“, erklärt Döller die Situation. Ob das Strandbad 2018 öffnet, ist unklar.