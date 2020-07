Weil sich mit 6. Juli das regionale Busangebot deutlich verändert hat, kommt dem Bahnhof Edlitz-Grimmenstein nun eine besondere Rolle zu: Er fungiert künftig als mutlimodaler Bahn-und Busknoten, von dem aus etliche Destinationen erreicht werden können.

Konkret betreffen die neuen Fahrpläne, die vom Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) gestaltet wurden, über 70 Gemeinden in Wiener Neustadt-Umgebung, Neunkirchen, Mattersburg sowie Eisenstadt-Umgebung. Für die Bucklige Welt und das Wechselland sollen die Fahrpläne eine „ideale Verknüpfung von Bus und Bahn“ bieten, wie es seitens der NÖ.Regional.GmbH heißt. Massiv profitieren sollen von den Neuerungen auch das Landeskrankenhaus und die PVA in Hochegg sowie touristische Ziele der Region, darunter der Eisgreissler in Krumbach, das Wandergebiet Mönichkirchen sowie die Familienarena in Unternberg-St. Corona. Etliche Verbindungen können im Gegensatz zu früher sogar deutlich kürzer gehalten werden: So ist man künftig von Lichtenegg in nur 15 Minuten am Bahnhof Edlitz-Grimmen stein. Abseits dessen soll auch deutlich mehr Komfort geboten werden: „Die moderne Busflotte ist barrierefrei, mit Mehrzweckabteil für Rollstühle und Kinderwägen ausgestattet, erscheint im einheitlichen Busdesign, bietet eine Bildschirmanzeige sowie akustische Ansagen der folgenden Haltestellen in den Bussen, kostenloses W-Lan und USB-Steckdosen sowie eine Klimaanlage“, weiß der Fachbereichsleiter für Mobilität bei der NÖ.Regional, Franz Gausterer.

Lösung für Verbindung Haßbach-Neunkirchen

Trotz etlicher positiver Rückmeldungen gab es zuletzt auch leise Kritik, etwa von einer Bürgerin aus der Gemeinde Warth. Sie bekrittelte an dem neuen Busplan, dass die Direktverbindung zwischen Neunkirchen und dem Ortsteil Haßbach gestrichen worden sei. Vor allem die Schüler, die in Neunkirchen oder Ternitz zur Schule gehen, würden darunter leiden. „Für die lokale Gemeindepolitik scheint das überhaupt kein Problem zu sein“, so die Anrainerin gegenüber der NÖN verärgert.

Diese Kritik lässt ÖVP-Bürgermeisterin Michaela Walla nicht gelten. Die Gemeinde habe sich bei diesem Thema intensivst eingesetzt, sodass es nun eine Lösung für die Verbindung gebe. „Es wird ein Gelegenheitsverkehr eingerichtet. Die Kinder werden mit einem kleinen Bus nach Penk gebracht und von dort aus können sie mit dem Bus weiterfahren“, so Walla. Positiv sei zudem, dass die Buslinien mit Schulbeginn- und endzeiten in Scheiblingkirchen abgestimmt wurden. „Es gibt erstmals auch nach halb vier einen Bus nach Hause“, freut sich die Ortschefin. Die Firma VOR betont, dass man mit dem Elternsprecher in Haßbach und generell mit den Anrainern immer in Kontakt sei, um mögliche Konflikte zu lösen.