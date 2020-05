Die Tradition des Maibaum-Aufstellens ist aus unserem Land kaum wegzudenken. Weil es aber aufgrund der Corona-Pandemie heuer nicht möglich war, einen Baum am Festplatz in Edlitz aufzustellen, startete die örtliche Landjugend kurzerhand eine Aktion: Sie rief die Edlitzer dazu auf, einen eigenen kleinen Maibaum in den Garten oder die Wohnung aufzustellen. „Alle, die mitmachten, hatten dann die Möglichkeit, uns auf Facebook oder Instagram zu verlinken“, erklärt Kathi Winkler von der Landjugend. 19 Bäume wurden insgesamt aufstellt – „viele Bäume ergeben einen großen Baum“, zeigte sich Winkler mit ihrer Mannschaft über den Zuspruch begeistert. „Wir als Landjugend haben uns sehr gefreut, denn unser Ziel war es, dass die Tradition nicht verloren geht, und das ist uns gelungen.“

Unterstützung für die Aktion gab es auch von Edlitz‘ Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP). „In der Rotte Hofstatt stehen gleich vier Maibäume. Einen davon haben meine Nachbarn und ich, natürlich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen, aufgestellt, um auch heuer die Tradition, wenn auch nur im eingeschränkten Maß, aufrecht zu erhalten", freut sich Schuh über die Initiative der Landjugend. Um die aktuelle Situation zu unterstreichen, wurde sogar ein überdimensionaler Mundschutz am Maibaum angebracht.