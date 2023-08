Nach Vereinsgründung: Nahversorger startet am 8. September

Die Zeiten ohne Nahversorger im Ort sollen schon bald der Vergangenheit angehören: Nach dem Aus für den bisherigen „Nah & frisch“-Markt, den Kaufmann Martin Freiler zehn Jahre lang betrieben hatte, hat sich am Donnerstagabend der Verein „Unser G'schäft im Edlitztal“ gegründet. Einstimmig wurde, wie erwartet, Landwirt und Kapellmeister Franz Hlavka zum Vereinsobmann gewählt. Als Stellvertreterin konnte Gemeinderätin Michaela Kapfenberger gewonnen werden, und auch Bürgermeister Manfred Schuh und Vizebürgermeister Thomas Ernst (alle ÖVP) sind als Mitglieder im Vorstand vertreten.

Bereits am Freitag, 8. September, soll in den bisherigen Verkaufsräumlichkeiten im Edlitzer Ortskern der neue Greißler eröffnen. Bis dahin steht noch eine ganze Menge Arbeit an, erläutert der neue Vereinsobmann: „Wir wollen die Räume heller und übersichtlicher gestalten und die Regale neu anordnen, es wird auch neu ausgemalt.“ Auf die künftigen Öffnungszeiten hat sich der Vereinsvorstand bereits verständigt: Montag bis Freitag ist zwischen 6.30 Uhr und 12.30 Uhr offen, zusätzlich auch am Dienstag- und am Freitagnachmittag sowie am Samstag zwischen 7 und 12 Uhr. „Die Zeiten sind bewusst gewählt, wir haben sie an die Öffnungszeiten von Ärzten oder den Friseurlokalen angepasst“, erklärt Hlavka.

Einkaufsgutscheine ab Ende August zu kaufen

Er zeigt sich ob des Projekts sehr zuversichtlich - auch, weil mit Stand Freitag 44 Personen dem Verein als Mitglieder beigetreten sind. „Die Stimmung bei der Sitzung war sehr positiv und auch ich bin sehr zuversichtlich und freue mich, dass wir bald wieder ein Geschäft im Ort haben.“ Dieses habe in den letzten Monaten sehr gefehlt, meint er: „Durch den Leerstand haben wir erst mitbekommen, wie das eigentlich ist, wenn es keinen Nahversorger im Ort gibt!“

Neben der neuen Geschäftsleiterin - eine Funktion, die die Edlitzerin Sonja Weninger übernehmen wird - sollen drei Personen beschäftigt werden. „Wir haben schon etliche Bewerbungen bekommen“, freut sich Hlavka über das Interesse. Die Startfinanzierung soll - neben den Mitgliedsbeiträgen - mit dem Verkauf von Gutscheinen gestemmt werden. „Diese wird es ab Ende August geben und sie sollen den größten Teil tragen, bis das Geschäft richtig angelaufen ist.“