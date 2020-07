Zwei Jahre ist es her, dass die Marktgemeinde Edlitz ihre Rottentafeln erneuerte. Nun erfolgte der nächste Schritt: Es wurden neue Ortseinfahrtstafeln errichtet und an den beiden Einfahrten – nördlich und südlich – angebracht. „Das Layout orientiert sich dabei an den Rottentafeln“, erklärt Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP). Die Holztafeln seien einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen: „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, neue in Auftrag zu geben.“ Die Kosten für die beiden neuen Tafeln belaufen sich auf rund 1.500 Euro.