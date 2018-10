Unterabschnittsübung ging bei VS und NMS über die Bühne. Alle Ziele wurden laut FF erreicht.

Schule in Flammen: Übung war erfolgreich! .

Was ist denn da mitten im Ortszentrum los? Manch einer, der neulich bei der Edlitzer Schule vorbeifuhr oder -ging, mag sich das gedacht haben. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Edlitz wurde die diesjährige Unterabschnittsübung in der Volks- und Neuen Mittelschule abgehalten - und da nur wenige Personen Details zur Übung wussten, herrschte am Anfang eine gewisse Unruhe.

Die Übung selbst klappte dann aber einwandfrei. "Nach rund eineinhalb Stunden Übung konnten alle Ziele erfolgreich erfüllt und die Übungsnachbesprechung beim Feuerwehrhaus abgehalten werden", informiert Kommandant-Stellvertreter Patrik Lechner.