Diskussionsabend: Verein soll Nahversorgung im Ort retten

Was tun gegen den drohenden Wegfall der Nahversorgung im Ort? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Donnerstagabend eine Bürgerversammlung im Gasthaus „Grüner Baum“, zu der die Gemeinden Edlitz und Thomasberg eingeladen hatten. Und das Interesse an dem Thema war groß: Es brauchte – angesichts des Andrangs – sogar noch Extra-Sitzgelegenheiten im Raum. Hintergrund des Abends war die Schließung des „Nah und frisch“-Marktes im Edlitzer Ortszentrum.

Wie berichtet, führt Kaufmann Martin Freiler aktuell nur mehr einen „Notbetrieb“, weil er sich beruflich verändert. Die Energie-Krise habe seinem Betrieb zwar zugesetzt, so Freiler, der selbst im Publikum saß – „aber grundsätzlich funktioniert das Geschäft, das ich gehe, hat rein private Gründe“, so seine Worte. Er hoffe, dass man im Ort weiter einkaufen gehen könne, so Freiler vor den knapp 80 Anwesenden.

Großes Interesse im Gasthaus "Grüner Baum". Foto: Philipp Grabner

Darauf, dass die Suche nach einem Nachfolger gescheitert sei, ging schließlich auch Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP) ein – weshalb man sich mit der Firma Kastner, der Dachfirma von „Nah und frisch“, Alternativen überlegt habe. Ähnlich wie in 14 anderen Orten sei die Gründung eines Vereines sowie ein Bürgerbeteiligungsprojekt eine Möglichkeit, führte Heinz Langerwisch von der Firma Kastner aus.

Das Konzept dahinter: Mithilfe von „Bausteinen“, die Unterstützer aus dem Ort erwerben können, soll die Finanzierung des Geschäfts sichergestellt werden. Ein Modell, das seit elf Jahren auch in der burgenländischen Marktgemeinde Strem gelebt wird – „und wir sind froh, dass wir es gemacht haben“, warb der Bürgermeister der Gemeinde, Bernhard Deutsch (ÖVP), bei der Bürgerversammlung. Denn: „Am Anfang wird das Geschäft vielleicht nicht abgehen, aber nach einer Zeit schon.“

Diskussion über Gemeinde-Subvention

Thomasbergs Bürgermeister Engelbert Ringhofer (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wurde anschließend eifrig genutzt. Welche Unterstützung könne sich der Verein von der Gemeinde erwarten, wollte man etwa wissen. Diese werde „einen Beitrag leisten“, so Ortschef Schuh, wobei man den Umfang noch nicht abschätzen könne. Sein Thomasberger Kollege Engelbert Ringhofer erinnerte daran, dass seine Gemeinde mit dem „Grünen Baum“ ja bereits eine Art Nahversorger betreibe – und warf die Frage auf, ob die Gemeinde denn überhaupt Geld zuschießen müsse – schließlich seien damit womöglich Gebührenerhöhungen oder Ähnliches verbunden. „Wir haben bis dato keinen Cent an Förderung von der Gemeinde erhalten. Erst jetzt einmalig, wegen der Energiekosten“, berichtete der Stremer Bürgermeister, der in seiner Gemeinde selbst Vereinsobmann ist und sich ab und an sogar als Lieferant betätigt.

Bürgermeister Schuh ortete nach der rund zweistündigen Diskussion eine „konstruktive Stimmung“ – und lud Interessierte ein, sich für eine nächste Besprechung anzumelden. Er zeigte sich zuversichtlich, „dass wir eine Lösung zusammenbringen“, so Schuh.