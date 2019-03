Als Gemeindebürger mit Leib und Seele, hilfsbereit, zuvorkommend und höflich. So wird Helmut Carda von Freunden und Wegbegleitern beschrieben. Vor wenigen Tagen verstarb Carda im 80. Lebensjahr.

Ursprünglich geboren in Wien, zog es den Bauingenieur später nach Edlitz, wo er sich intensiv am Gemeindegeschehen beteiligte. So war er etwa Gründungsmitglied und Obmann des Vereins „Edlitztal Aktiv“, dem Vorgänger der Dorferneuerung und setzte in dieser Funktion viele Projekte, etwa die Gestaltung von Wanderwegen oder die Erhaltung des Edlitzer Freibades, um.

Zwischen 2002 und 2015 war Carda außerdem geschäftsführender Gemeinderat für die Edlitzer Volkspartei und vor allem in baulichen Fragen ein Experte, wie Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP) meint: „Er hat sein berufliches Wissen eingesetzt und uns auf der Gemeinde sehr unterstützt. Er war fast täglich im Amtshaus und war eine wichtige, große Stütze“, so Schuh. Mit Carda verliere er nicht nur einen engagierten Kollegen, sondern auch einen persönlichen Freund. „Zuletzt haben wir erst seinen 79. Geburtstag bei Kaffee und Kuchen gefeiert“, erinnert sich Schuh.

Die Verabschiedung von Helmut Carda fand im engsten Familienkreis statt. „Für sein Wirken in unserer Gemeinde möchte ich ihm ein letztes Dankeschön sagen“, schließt Bürgermeister Manfred Schuh.