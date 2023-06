Musical-Ensemble begeistert mit „Der kleine Horrorladen“

Wie weit gehen wir, um unsere eigenen Wünsche zu erfüllen? Es ist diese eine Frage, die im Zentrum des Musicals „Der kleine Horrorladen“ steht. Dreh- und Angelpunkt des Stücks, 1982 in New York uraufgeführt, ist der Blumenladen von Mrs. Mushnik in einem heruntergekommenen Vorort. Das Geschäft läuft mehr schlecht als recht – bis die Hauptfigur, Seymour Krelbourn, eine höchst merkwürdige Pflanze erwirbt...

An zwei Abenden präsentierte das Musicalensemble des Musikschulverbandes Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg-Zöbern das Stück nun im Theater im Neukloster in Wiener Neustadt – vorangegangen war den beiden Aufführungen ein ganzes Schuljahr Arbeit. „Die Schülerinnen und Schüler und die Jugendlichen haben mit Begeisterung ein Jahr lang hart traininert, es ist beeindruckend, was herausgekommen ist“, lobte Musikschuldirektor Toni Straka noch vor Beginn der ersten Aufführung.

Über ein besonders dickes Lob durfte sich dabei Pädagogin und Künstlerin Marie-Luise Engel-Schottleitner freuen, die Regie, musikalische Leitung und Gesamtkonzept übernommen hatte. „Ein irrer Einsatz von Marie-Luise, sensationell, was sie auf die Beine gestellt hat“, so Straka.

Neben dem Bühnenbild und der Musik punkteten an vorderster Front die jungen Darstellerinnen und Darsteller – und holten sich für ihre Leistungen zweimal (verdient) tosenden Applaus ab. Der erst zwölfjährige Paul Steinbichler glänzte in der Hauptrolle des Seymour, ebenso wie Lorena Schwarz als „Audrey“ und Lena Brandstetter als Blumenladen-Besitzerin. Mächtige Gesangs-Power beweist Lara-Vanessa Bauer, die erst neunjährige Laurina Yildirim ist das jüngste Mitglied des Ensembles.

Für den perfekten Ton sorgt die Musical-Band mit Stefan Narosy, Bettina Schöberl und Silvio Sinzinger unter Leiterin Birgit Wolf. Für sie und Marie-Luise Engel-Schottleitner gibt's schließlich von Musikschulobmann Thomas Ernst Blumen – „für euren großartigen Einsatz!“