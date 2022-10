Neunkirchner Anwalts-Doyen übergab das Zepter

Edwin Schubert war 36 Jahre lang einer der bekanntesten und profiliertesten Rechtsanwälte in Neunkirchen. Seit Jänner ist er im Ruhestand und genießt das Leben als Pensionist.

67-jährig sagte er den Gerichtssälen jetzt Adieu. „Ich mag Privatier lieber, das klingt nicht so alt“, schmunzelt Schubert. Der Wechsel wurde für seinen Nachfolger intensiv vorbereitet: Rechtsanwalt Christian Kulovits (33 Jahre) arbeitet bereits seit Sommer 2021 als Regiepartner bei Schubert mit.

Der gebürtige Berndorfer lebt in Baden und hat sein Büro in der Triester Straße 52 in Neunkirchen, wo am vergangenen Mittwoch auch die Kooperation mit Rechtsanwalt Kulovits und der M.B.P. Versicherungsmakler GmbH vorgestellt wurde. Kulovits‘ Schwerpunkt sind Liegenschaftsverträge, er ist aber auch Experte für alle anderen rechtlichen Fragen (unter anderen Zivil- und Unternehmensrecht, Miet- und Wohnrecht, Erbrecht).

