Einst ein Fixstern an der B 17, heute ein echter Schandfleck

Würde man nicht wissen, wo man sich befindet, könnte man sich auch in einem Vorort einer amerikanischen Großstadt wähnen: Verdorrte Büsche säumen bereits den Einfahrtsbereich, ein silbernes Autowrack darbt mitten am Gelände vor sich hin. Vor ein paar Wochen noch im brauchbaren Zustand, wurden mittlerweile sämtliche Ersatzteile des Volvo entfernt. Beim Tankstellengebäude selbst wurde die Glastür eingeschlagen, überall liegen Scherben herum. Schleifspuren am Boden des Raumes und eine Plastikpflanze verdeutlichen das triste Bild. Zur Verwunderung hängt sogar noch ein offenbar benutzbarer Monitor über dem demolierten Möbelstück, das einmal ein Verkaufspult war. Die längst nicht mehr funktionstüchtige Videokamera in der Ecke des Plafonds ist zur Seite gedreht.

Die Glastüre wurde mittlerweile bereits eingeschlagen. Foto: Christian Feigl

Auch der Rest des Grundstücks ist komplett ungepflegt und verwahrlost und könnte eine gute Kulisse für die Dreharbeiten zu einem Horrorfilm abgeben: Bei einem Nebengebäude wurde versucht, die Blechtür auszuhebeln. Ein Feuerlöscher und ein paar Schuhe liegen herum.

Rechtlich die Hände gebunden

Besitzer der Liegenschaft ist aktuell Franz Kirnbauer, der mit dem Erscheinungsbild ebenfalls überhaupt nicht zufrieden ist, wie der Unternehmer im Gespräch mit der NÖN zerknirscht erklärt: „Es schaut wirklich furchtbar aus und wenn ich könnte, hätte ich die Liegenschaft längst geräumt und alles beseitigt, aber mir sind aktuell rechtlich die Hände dazu gebunden!“ Denn die ehemalige Tankstelle wurde aus einem Konkurs heraus gekauft und nach dem Kaufabschluss müssen nun erst einmal die Gläubiger bezahlt werden. Erst dann ist alles abgeschlossen „und ich bin auch rechtlich de facto der Besitzer“, so Kirnbauer. „Ist alles rechtlich erledigt, ist mein erster Weg auf die Bezirkshauptmannschaft für den Abbruchbescheid. Ich habe sogar schon eine Firma gefunden, die die Arbeiten übernehmen wird!“

Wie die NÖN groß berichtete, plant Franz Kirnbauer auf dem Areal und daneben den Ausbau seines Sägewerkbetriebes in Prigglitz und Ternitz.