Begonnen hat er seine Serie bewaffneter Überfälle mit der Tat auf die Raiba in Wimpassing im Jahr 2012. Danach folgten weitere Überfälle in St. Egyden (zweimal) und Theresienfeld. ,,Er hat uns gesagt, dass ihm die Schulden mit dem Lokal über den Kopf gewachsen sind und er mit dem erbeuteten Geld stets die Löcher stopfte", so ein Kriminalist im Gespräch mit der NÖN.

Schließlich wird ihm die Sache dann doch zu heiß, er verkauft das Lokal und übersiedelt mit seiner Frau und den Kindern von seinem Wohnsitz im Bezirk Wiener Neustadt in den Bezirk Wels nach Oberösterreich. Dort verübt er im Jahr 2016 noch zwei weitere Überfälle nach dem selben Muster. Dann ist Schluss.

,,Die Schulden waren größtenteils beglichen, er und seine Frau hatten beide einen Job und gingen einem geregelten Familienleben nach", so die Ermittler, die auch keinen Hehl daraus machen, dass die Polizei, wenn nicht ,,Kommissar Zufall" Regie geführt hätte, dem Mann wohl sonst nie auf die Schliche gekommen wäre.

Denn vor ein paar Wochen beging der 40-Jährige, der sonst immer penibel genau darauf achtete, keine Spuren zu hinterlassen, einen entscheidenden Fehler: Er vergaß bei der Übersiedelung in einem Schuppen an seiner alten Adresse drei Kennzeichentafeln, die er gestohlen und bei den Überfällen verwendet hatte. ,,Der Nachmieter brachte die Tafeln zur Polizei und bald ergab ein Puzzlestein ein Gesamtbild", so die Kriminalisten. Warum er die Kennzeichentafeln zurückgelassen hat, konnte er sich bei der Einvernahme selbst nicht mehr erklären!"

Schließlich wurde der Mann von der Cobra festgenommen. bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig: ,,Die Familie hat von all dem nichts mitbekommen und ist aus allen Wolken gefallen." Insgesamt erbeutete er bei den sechs Überfällen 155.000 Euro. Von dem Geld ist nichts mehr übrig.