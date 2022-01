Ternitzer Stadtchef als Lebensretter

„Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Sie schauen doch aus wie der Ternitzer Bürgermeister...“ Das bekam SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak in letzter Zeit öfter zu hören. Vor einigen Monaten entschloss sich der mittlerweile 60-Jährige spontan dazu, die Ausbildung zum Rettungssanitäter zu machen. Mittlerweile ist er am Tag – und oft auch nachts – mit seinen Kollegen vom Samariterbund Ternitz-Pottschach im Rettungswagen unterwegs.

„Es hat mich fasziniert, was die Leute hier leisteten. Keiner hat daran geglaubt, dass ich das wirklich machen werde“ Rupert Dworak

Bereits im März 2020 kam Dworak der Gedanke, die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen zu wollen – und zwar während der Corona-Tests in der Mehrzweckhalle. „Es hat mich fasziniert, was die Leute hier leisteten. Keiner hat daran geglaubt, dass ich das wirklich machen werde“, schmunzelt er. Im Frühjahr 2021 nutzte der Stadtchef dann einen Lockdown, um einen dreiwöchigen Theoriekurs zum Rettungssanitäter zu machen. Ob er das Ausmaß der Ausbildung unterschätzte?

„Nein, ich wusste schon, dass da einiges dranhängt. Was man dann vielleicht unterschätzt, sind die 160 Praxisstunden am Ende. Da muss man dann schon ein bis zweimal die Woche kommen, damit man die Stunden zusammenbringt“, gibt er Einblick in seine Ausbildung. Am Ende standen auf seinem Praxisstunden-Konto sogar 180 Stunden.

Vor wenigen Wochen legte Dworak schlussendlich die Abschlussprüfung ab – mit ausgezeichnetem Erfolg. Und das, obwohl ihn seine Samariter-Kollegen bei der Fahrt zur Prüfung etwas aus dem Konzept brachten: „Ich habe die Zivis gleich mitgenommen zur Prüfung. Und dann beginnen die da im Auto, die Fragen zu diskutieren. Da haben sie den alten Dworak noch nervös gemacht“, muss er lachen.

Mittlerweile hat der Stadtchef schon einige Rettungsfahrten hinter sich und dabei auch schon den ein oder anderen lustigen Moment erlebt. „Wir mussten einmal eine Dame aus der Psychiatrie transportieren. Als sie dann erzählte, dass der Bürgermeister sie gebracht hat, dachten alle, sie hätte einen Rückfall. Wir haben das dann aber sofort aufgeklärt“, erinnert sich Dworak zurück.

Ältester Sanitäter der Ortsstelle

Dass der Stadtchef ausschließlich mit jüngeren Menschen zusammenarbeitet, macht ihm nichts aus: „Durch sie weiß ich jetzt auch, wie man bei McDonalds etwas bestellt. Ich bin nämlich gleich zur Theke und habe bestellt. Dann wurde mir aber erklärt, dass das nur über die Automaten geht“, lädt Dworak seine Kollegen auch immer wieder gerne zum Essen ein. Und wenn sich beim Sonntagsdienst das süße Eck im Magen rührt, wird sogar Vizebürgermeister Christian Samwald aktiviert. „Da rufe ich ihn an und frage nach, wie es mit einer Mehlspeise aussieht“, schmunzelt der Stadtchef.

Mit 60 Jahren ist Dworak derzeit der älteste Rettungssanitäter in Ternitz. Nachtdienste machen ihm aber nichts aus: „Ich kann mir das gut einteilen. Und wenn ich am nächsten Tag nach Hause komme, bekomme ich von meiner Frau immer ein gutes Frühstück.“ Was beim Nachtdienst allerdings nicht mehr fehlen darf, ist das eigene Kissen: „Die hier halte ich leider überhaupt nicht aus!“

Ob er sich mit der Ausbildung für die Zeit in der Pension vorbereitet? „Nein, ich will der Gesellschaft einfach etwas zurückgeben. Das Leben hat es immer gut mit mir gemeint!“, so Dworak, der noch lange nicht an den Ruhestand denkt.