Ehrenringträger Leopold Ramser verstorben .

Schock und Trauer nach dem Tod von Ehrenringträger Leopold Ramser, dessen Leben und Wirken nicht nur in der Stadt unzertrennbar mit der Musik verbunden war. Der langjährige Kapellmeister des 1. Neunkirchner Musikvereins (1974 bis 1994) und Hornist der Niederösterreichischen Tonkünstler ist am Freitag im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines internistischen Zwischenfalls verstorben. Ende Februar hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert.