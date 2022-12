Ternitz/Buchbach: Auszeichnung für Otto M. Schwarz

Werbung

Otto M. Schwarz war nicht nur langjähriger musikalischer Leiter beim Sinfonischen Blasorchester Wimpassing (siehe Seite 96), der Buchbacher zählt zu den bekanntesten Komponisten des Landes. Rund zwei Millionen CDs gingen mit seinen Kompositionen bereits über die Ladentische. Vor wenigen Tagen wurde dem Künstler eine besondere Ehre zuteil. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verlieh Otto M. Schwarz für seine Verdienste um das Land ein Ehrenzeichen.

Glückwünsche gab es dabei nicht nur von der Familie, sondern auch dem Ternitzer Landtagsabgeordneten Christian Samwald sowie Stadtchef Rupert Dworak und Kulturstadtrat Peter Spicker (alle SPÖ).

Die Liebe und das Talent rund um die Musik wurden Otto M. Schwarz von seinem Vater Otto Schwarz, dem Gründer der Musikschule Wimpassing, quasi in die Wiege gelegt. Nach seiner Ausbildung an der Musikhochschule Wien ging es für den Künstler Schlag auf Schlag. Schon früh erkannte er die Liebe zum Komponieren. Für den Titel „Der Weg zur Freiheit“ erhielt er bei der Vorausscheidung des European Songcontests 1989 den Preis für die beste Komposition. Damit legte er den Grundstein seiner Karriere. Schwarz kreierte Werke in den verschiedensten Branchen: Werbung, Filmmusik oder auch Erkennungsmelodien. „Hinter dem Erfolg stehen Fleiß und zwei Jahrzehnte leidenschaftliche Arbeit“, so der Komponist.

