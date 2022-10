Ternitz: Traditionelles Konzert zum Nationalfeiertag

Als "Anker der Normalität" bezeichnete SPÖ-Stadtrat Peter Spicker in seinen Grußworten das heurige Festkonzert in der Ternitzer Stadthalle, das abermals zahlreiche Besucherinnen und Besucher anlockte.

Kulturelle Bereicherung

Den festlichen Rahmen nutzte die Stadt, um Ehrungen zu verleihen. Über das Goldene Ehrenzeichen für Kultur durften sich Maria "Mimi" Peters und Ewald Schuster freuen. "Sie waren maßgeblich an dem Aufbau und Betrieb des Ternitzer Stahlstadtmuseums beteiligt", so Spicker über die beiden neuen Träger des Ehrenzeichens.

Einsatz für die Schwarza

Eine ganz besondere Ehre wurde auch dem ehemaligen Verbandssekretär des Schwarza Wasserverbandes Fritz Weninger zuteil. Er bekam das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Ternitz verliehen. In den 32 Jahren als Funktionär wurde der Hochwasserschutz entlang der Schwarza ausgebaut. Zudem widmete er sich der ständigen Wartung des Flusslaufes.

"Demokratie ist stark"

Ebenfalls am Programm stand die traditionelle Festrede, die dieses Jahr SPÖ-Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Christian Samwald hielt. Er ging in seiner Rede nicht nur auf die Umstände in der Ukraine ein, sondern auch die Vorkommnisse innerhalb der österreichischen Politik.

"Die Demokratie ist stark, doch wenn wir sie verlieren, dann kommt sie nie wieder oder nur langsam zurück", so Samwald mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Es seien nicht nur die Bürger, sondern vor allem auch die Politik gefragt, die Demokratie zu fördern und zu achten - "und das nicht nur mit schönen Worten, sondern mit Taten."

Zu den politischen Geschehnissen in der Bundespolitik meinte Samwald: "Ich halte es hier wie unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen: 'So sind wir nicht!'"

