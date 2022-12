„Helden von Hirschwang“ vor den Vorhang geholt

Werbung

Während des Einsatzes beim großen Waldbrand im vergangenen Jahr noch als geheime Kommandozentrale bezeichnet, versammelten sich in der Vorwoche wieder zahlreiche Einsatzkräfte im Gasthof Kobald in Hirschwang. Der Anlass der Zusammenkunft war diesmal jedoch freudiger: Vizelandeshauptmann Stephan Pernkopf (ÖVP) überreichte im Rahmen einer emotionalen Feier die Medaillen des Landes Niederösterreich für Katastropheneinsätze an jene Einsatzkräfte, die mehr als 48 Stunden in Hirschwang im Einsatz gestanden waren.

„Es ist beeindruckend, was damals hier geleistet wurde. Es war eine herausfordernde Situation, aber man hat gesehen, dass alle Vorbereitungen richtig waren“, lobte Pernkopf die Arbeit der Einsatzkräfte und die vorausschauende Planung während des Großeinsatzes.

Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber, damals auch Einsatzleiter, richtete anerkennende Worte an die Anwesenden: „Beginnend von den Einsatzorganisationen bis hin zur Bezirksverwaltungsbehörde hat alles funktioniert, um diesen großen Waldbrand in den Griff zu bekommen!“ An dem Abend wurden über 100 Unterstützer, zusammengesetzt aus knapp 40 verschiedenen Feuerwehren, dem österreichischen Bundesheer und der Flugpolizei, für ihr Engagement ausgezeichnet. Mehr Fotos auf noen.at

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.