1. Ternitzer Musikverein spielte in der Stadtpfarre auf

Der feierliche Rahmen wurde auch gleich für Ehrungen genutzt. So erhielt Claudia Tagwerker für ihre 25-jährige Mitgliedschaft beim NÖ Blasmusikverband die Ehrenmedaille in Silber. Manuel Ernst, Dominik Vogl und Rosemarie Fürtinger bekamen vom Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft des NÖBV, Ernst Osterbauer, die Ehrenmedaille in Bronze verliehen. Gratulationen kamen dabei von Bürgermeister Rupert Dworak, Vize Christian Samwald (beide SPÖ) sowie Vereinsobfrau Maria Obst.