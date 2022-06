Aspanger Mode-Label: "Ich und Mummy" mit neuer Kollektion

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Just im ersten Corona-Lockdown 2020 erfüllte sich der Aspanger Michael Plank einen lang gehegten Traum: Mit „Ich & Mummy“ gründete er ein Mode-Label, das sich auf Partneroutftis für Kids und Erwachsene spezialisiert. Nun präsentiert der Marketingexperte die neue, mittlerweile zweite, Sommerkollektion. Im Zentrum stehen Kleider, Shirts, Bademode und Familiensocken in pastelligen Farben und modernen Schnitten. Erweitert wurde das Sortiment durch Babykleidung sowie Jungs-Mamas-Outfits. „Die Liebe zu meinen Kids und die Freude, die ich in ihren Gesichtern sehe, wenn sie das erste Mal ein Partneroutfit mit ihrer Mama oder mir tragen, sind für mich der zentrale Motor hinter dem Projekt“, sagt Plank.

Bei der aktuellen Kollektion handelt es sich laut ihm um Stoffe aus Bio-Baumwolle von nachhaltigen Produzenten aus Portugal. Nach den Märkten in Österreich, Deutschland und der Schweiz will „Ich & Mummy“ nun Frankreich, Italien und die Niederlande „erobern“.

www.ichundmummy.com

